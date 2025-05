Vīrs iepērkas "OnlyFans" - kā tu rīkotos, ja šo uzzinātu?

"Kāda jēga maksāt iekš only fans, ja to visu un vēl vairāk var atrast netā bez maksas? Ja nu vienīgi tiešām privātais čats ar specifiskām vēlmēm, bet tikpat labi var pameklēt arī čata draudzeni tāpat vien un čatot visādos mesindžeros, cik tīk. AI draudzenes gan ir interesanta padarīšana, bet nu ir arī kvantums ar nekvalitatīvi izstrādātiem algoritmiem," racionāls ir Jānis. "Kādu produktu pērk? Kaut ko specifisku, kaut ko kas stipri atšķiras no Jūsu kopīgām interesēm, vai nu tādu neko īpašu. Man nebūtu nekāda reakcija, jo es nekad neuzzinātu," atklāta ir Linda.