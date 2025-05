"Kanāda nav izlikta pārdošanā!" Saspringtā gaisotnē aizvadīta jaunā Kanādas premjera tikšanās ar Trampu

"Mums nav vajadzīgas viņu automašīnas, mums nav vajadzīga viņu enerģija, mums nav vajadzīgi viņu kokmateriāli, mums no viņiem nav nepieciešams it nekas, izņemot viņu draudzību, kuru, cerams, mēs vienmēr saglabāsim." Baltā nama saimnieka apgalvojumi gan ir pretrunā ar ekonomiskajiem rādītājiem, jo ASV ir atkarīga no Kanādā naftas, kā arī no citiem produktiem, kuru tirdzniecība ir veicinājusi ASV izaugsmi.