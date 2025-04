"Klau, ko darīsim, ja sāksies karš?" Psihoterapeites padoms, ja ģimenē ir atšķirīgi viedokļi par X stundu

Ar viedokļu izklāstīšanu vien itin bieži nepietiek. Iespējams, otras pusītes redzējums ir tik šokējošs, ka to grūti pieņemt bez saasinātām emocijām. Šādā gadījumā var lieti noderēt abu variantu apdomāšana katram savā nodabā. Katrs no pāra var paņemt lapu, to sadalīt četrās daļās un uzrakstīt plusus un mīnusus katram variantam, ņemot vērā gan dažādus praktiskos, gan emocionālos aspektus. Piemēram, ja pāra diskusija ir par to, vai X stundas gadījumā palikt Latvijā vai meklēt patvērumu citur, jāņem vērā ne tikai praktiskie jautājumi par mājokļa pārdošanu un visas iedzīves pārnešanu uz citu valsti, bet arī emocionālā dilemma par to, ko vispār katram nozīmēs māju un radinieku atstāšana. Tie ir ne mazāk svarīgi jautājumi, turklāt visbiežāk tieši tie var eskalēt strīdu nākamajā līmenī, ja partnerim šķiet, ka viņa emocijas netiek uztvertas pietiekami nopietni.