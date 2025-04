"Likteņa līdumnieku" aktrise Sigita Pļaviņa dzīvo vienā ritmā ar dabu: "Tagad esmu laimīga"

“Vienmēr atceries, ka dzīve ir īsa. Nepaliec tur, kur ir slikti, kur izjūti fizisku vai emocionālu vardarbību.” Sigita mudina nevilcināt laiku un aicina sievietes labāk piedzīvot kaut ko jaunu, nekā palikt tur, kur nejūtas labi. “Nevajag baidīties iet iekšā jaunajā, jo arī to pēc tam vari izmainīt. Jādara tas, kas patīk, kas aizrauj, par ko tu dedz, jo tad būs ļoti labs rezultāts. Tad būsi piepildīta, gandarīta un priecīga. Tāpēc it visā – vai tie būtu dārza darbi, kūku cepšana vai ikdienas darbs – novēlu būt dedzīgai, aizrautīgai un mīlēt to, ko dari.”