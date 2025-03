Noskriet 100 kilometru dienā ir bauda. Ilzes un Daiņa Limanānu ģimenes stāsts

“Skriešanā mēģinu saskatīt romantiku, un visu šo gadu laikā man tas ir izdevies,” smaidot saka Ilze. Savu pirmo maratonu viņa skrēja Parīzē – mīlestības pilsētā. Sievas pirmajos skrējienos – maratonā un ultramaratonā – Dainis trasē devās kopā ar Ilzi un visu laiku bija viņai līdzās. “Skriet tik lēnā tempā, kā to darīju es, viņam noteikti bija ļoti grūti, jo strādā citas muskuļu grupas, nekā ir trenētas. Man ļoti patīk, ka vīrs mani vienmēr atbalsta, un trasē blakus viņam es jūtos tik droši! Dainim nācās izturēt arī manus niķus, nolikt malā savu grūtumu un palīdzēt man. Tāda ziedošanās no viņa puses… Tik romantiski!” Ilze šķelmīgi pasmaida un turpina: “Bet es jau zinu, ka vīram bija savtīgs mērķis – ievilkt mani vēl dziļāk skriešanā.” Dainis sievas sacīto papildina: “Ne jau tikai Ilzei bija labumi. Man nebija stundām jāsatraucas par to, kā sievai veicas, jo es viņai biju blakus. Un tas nav mazsvarīgi. Lai arī ir ierīces, kas seko līdzi, kur skrējējs atrodas, bet tās mēdz atvienoties, ja izlādējas baterijas. Un tad galvā raisās visādas domas par to, kas var notikt tumsā, kalnos…”