Regīna Devīte par pārmaiņām un aktrises darbu: "Ja ilgi sēž mājās, tad var drusku sapelēt"

Esmu nedisciplinēta un bieži kavēju, tāpēc ar sevi cīnos. Jaunībā visu nokavēju, neskaitāmas reizes vilciens vai autobuss aizgāja gar degunu. Tāpēc, kad man Rīgā ir darbs vai no Rīgas jādodas tālāk ar kādu izrādi, cenšos no Valmieras atbraukt jau iepriekšējā vakarā. Uz galvaspilsētu atmūku arī tad, kad man gribas pamainīt vidi. Tad mēdzu izdomāt sev kaut kādas darīšanas Rīgā un braucu. Dažādība uzlādē, tāpēc, kad jūtu, ka mani pārņem vientulība un skumjas, mainu vidi. Man nepatīk ar savu slikto sajūtu iet pie cilvēkiem, un šis ir veids, kā ar sevi tikt galā. Savukārt, kad dzīvē notiek kaut kas nejauks vai man ir nodarīts pāri, man vajag kādam pažēloties, nostāstīt bēdu no sevis nost, un labi, ka ir draudzenes, kas uzklausa. Tad es stāstu un stāstu, dažreiz pat vienu bēdu pa trīs lāgiem, līdz esmu to no sevis norunājusi un man kļūst labāk. Zinu, ka vajadzētu iet pie psihoterapeita, bet es sevi mierinu – ja draudzene man stāstīs savu bēdu, es taču arī viņu uzklausīšu. Ļaunu prātu uz saviem pāridarītājiem neturu, parasti ļoti ātri piedodu, bet kļūstu piesardzīgāka, jo saprotu – ja cilvēks vienreiz ir izdarījis kaut ko sliktu, tad viņš to var atkārtot.