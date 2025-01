Latvijas ugunsdzēsējs – godalgots kultūrists Hermanis Plisko: "Tā ir cīņa pašam ar sevi"

Kā viņš gatavojas sacensībām? Hermanis pats sev organizē četrus piecus treniņus nedēļā, ne īsākus par divām stundām. “Neesmu profesionāls sportists un ar to nepelnu naudu, tāpēc vairāk laika ieguldīt nevaru,” viņš atzīst. Gatavošanās posmā cēlies piecos no rīta, lai izpildītu kardiotreniņu, tad devies uz darbu, pēc darba atkal uz treniņu, vēl pēc tam – uz poļu valodas kursiem. “Lai sagatavotos pludmales sezonai, es varētu celties arī vēlāk,” viņš smejas, “bet viss atkarīgs no latiņas, kuru sev izvirzi.”