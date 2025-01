Sarkano vaigu slimība pati no sevis nepāries. Ko darīt un ko nedarīt, ja skārusi kuperoze un rozācija

Visiedarbīgākās procedūras paplašinātu sejas ādas asinsvadu problēmas gadījumā ir tieši ārstnieciskās lāzerprocedūras. Tās veic, tikai konsultējoties ar speciālistu, kas tad arī nosaka ādas problēmas smagumu un attiecīgi piemēro procedūru kursu, kas vairumā gadījumu sastāvēs no vairākām procedūrām sākumā un tad to atkārtošanu reizi kādā laika posmā, piemēram, reizi gadā. Ko dara lāzeris? Tas likvidē paplašinātos asinsvadus, padara ādu biezāku, izturīgāku, mazāk jutīgu, apsārtums samazinās vai pat izzūd pavisam. Taču ar to rozācija nav uzvarēta. Asinsvadi atgriezīsies, un tas, cik ātri tas notiks, atkarīgs no visa pārējā: dzīvesveida, uztura, paradumiem, piemērotas kosmētikas lietošanas u. c.