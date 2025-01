"Tikai un vienīgi vecāki drīkst lemt par bērnu!" Sabiedrībā šūmējas par plānotajiem grozījumiem Vakcinācijas noteikumos

"Pilnīgi kategoriski pret! Jebkurai vakcinācijai jābūt pilnīgi brīvprātīgai. Bez spaidiem un maldus. Bez draudiem. Bez ģimenes ārsta pierunāšanas centieniem. Bez jebkāda cita veida lēmuma ietekmēšanas paņēmienu pielietošanas. Jānosaka stingrāka atbildība par vakcīnu blaknēm. It īpaši, ja vakcinācija tiek veikta spiediena ietekmē - pierunāšana, draudi atlaist no darba, visāda veida ierobežojumi utt. Ja blaknes rodas no vakcinācijas, kas nevar tikt uzskatīta par pilnībā brīvprātīgu, visa atbildība par tās sekām ir jānes tās iniciatoriem un veicējiem. Kategoriski iebilstu pret atteikuma formulējumu 9. pielikumā! Šāds formulējums var tikt uzskatīts par tiešiem draudiem un vecāku lēmuma ietekmēšanu (skat. 1. punktu). Vakcinācija, kas veikta šāda formulējuma iespaidā nevar tikt uzskatīta par brīvprātīgu. Līdz ar to, atbildība šajā gadījumā ir jānes tās iniciatoriem un veicējiem par bērna pakļaušanu vakcinācijas blakņu riskam, kā arī par draudu izteikšanu un nesamērīgu aģitāciju," raksta Mārcis.