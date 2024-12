Čika laika kalendārs 2025. gadam. Jaunus darbus šajā laikā nesāc, jo čiks vien sanāks

Astrologi šo stāvokli dēvē par Mēnesi bez kursa. Tas ir periods, kad Mēness veido pēdējo nozīmīgo aspektu jeb sasaisti ar kādu no planētām pirms iziešanas no zodiaka zīmes, līdz brīdim, kad tas nonāk nākamajā zīmē. Ar acīm debesīs to saskatīt nevar, bet tāpēc eksistē speciālie kalendāri.