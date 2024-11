“Man ir divas rokas, divas kājas, un es esmu adoptēta!” Inta par samainītiem dzimšanas gadiem, vārdiem, tautību un citu identitāti

“Tad tu saproti, ka tie ir pilnīgi divi dažādi cilvēki. Viss ir pilnīgi atšķirīgs. Tas man likās ļoti neizprotami. Kaut kādā mērā tas ir šoks, bet ejot laikam, tas mani salika pa vietām. Salika pa vietām manu iekšējo pasauli, to kāpēc uz lietām skatos pilnīgi citādāk, nekā mani vecāki. No tāda klusa latvieša manī gandrīz vai nav nekas. Manī ir spēks, enerģija, temperaments. Es teiktu, ka tā ir tā mentalitāte, kura tomēr kaut kādā veidā to ģenētisko kodu nes drusku līdzi. Šis man ļāva no tām divām personībām, no tām divām meitenēm savilkt visu vienā veselā, es beidzot sapratu, kas es esmu, kādiem procesiem es esmu izgājusi cauri.”