Zivju paviljons Centrāltirgū Rīgā (2025. gada 8. augusts)
Aplūko, kādi gardumi nopērkami Rīgas Centrāltirgū.
FOTO: no 1 līdz 145 eiro kilogramā - ko var nopirkt Rīgas Centrāltirgus Zivju paviljonā
Rīgas Centrāltirgus ir pazīstams ne tikai ar saviem apmēriem, bet arī ar slaveno Zivju paviljonu, kur zivju produktu klāsts un aromāts reibina galvu. Šeit var atrast visu - no vienkāršām Baltijas zivtelēm līdz augstākās klases delikatesēm.
Vienkāršu un veselīgu uzkodu cienītājiem tiek piedāvātas jūras kāposti - 5,90 eiro par kilogramu. Siļķes fileja maksā 7, 30 eiro, bet dažādu veidu auksti un karsti kūpinātas zivis, atkarībā no šķirnes, maksā no 7 līdz gandrīz 40 eiro kilogramā.
Atsevišķa pasaule - ikri. Cenas sākas no 8 eiro par nelielām burciņām un sasniedz pat 83 eiro par izmeklētiem delikateses veidiem. Laša ikri maksā 145 eiro kilogramā, bet foreļu ikri ir gandrīz divreiz lētāki - 70 eiro kilogramā.
Svaigas zivis ir īpaši plaši pārstāvētas. Laša fileja maksā 29,90 eiro kilogramā, steiki - 24,90 eiro, bet, ja pacenšas, var atrast arī astītes tikai par 10 eiro. Forele ir nedaudz lētāka, bet upju zivju cienītājiem - zandarta fileja maksā 22 eiro, bet līdakas, no kuras sanāk ļoti gardas kotletes, cena ir 13 eiro. Visdemokrātiskākā izvēle ir salaka: lielāka maksā 1,20 eiro kilogramā, bet mazāka - tikai 1 eiro.
Katrs šeit atradīs savu garšu un cenu diapazonu: kāds aizies ar maisu salakām, bet kāds - ar dārgu ikru burciņu. Taču galvenais ir vecā laba tirgus atmosfēra, kur aiz letes strādā cilvēki, kas par zivīm zina visu!