Zelenskis piektdien Aļaskā varētu tikties ar Putinu un Trampu, norāda ASV vēstnieks NATO
Piektdien gaidāmajā ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas vadītāja Vladimira Putina samitā Aļaskā varētu piedalīties arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, pieļauj ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers.
"Protams, nevar būt tādas vienošanās, kam nepiekristu visi, kas tajā iesaistīti," medijam "CNN" norādīja ASV vēstnieks. Vitakers uzsvēra, ka lēmumu par Zelenska iespējamo piedalīšanos galu galā pieņems Tramps. "Ja viņš uzskatīs, ka labākais scenārijs ir uzaicināt Zelenski, tad viņš to darīs," sacīja vēstnieks, piebilstot, ka "līdz šim brīdim lēmums nav pieņemts".
Arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs svētdien pauda cerību, ka Ukrainas prezidents piedalīsies piektdien Aļaskā paredzētajā Trampa un Putina samitā. "Mēs ceram un pieņemam, ka Ukrainas valdība, ka prezidents Zelenskis būs iesaistīti šajā tikšanās reizē," Mercs sacīja intervijā raidorganizācijai ARD.
"Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pieļaut, ka teritoriālie jautājumi tiek apspriesti vai pat izlemti starp Krieviju un Ameriku pāri eiropiešu un ukraiņu galvām," viņš uzsvēra. "Es pieņemu, ka Amerikas valdība uz to raugās tāpat," sacīja Vācijas kanclers. Arī virkne citu Eiropas valstu ir uzsvērušas, ka par mieru Ukrainā nedrīkst lemt bez Ukrainas un Eiropas līdzdalības.
Jau ziņots, ka Tramps un Putins nākamajā piektdienā tiksies Aļaskas štatā, lai apspriestu karu Ukrainā. Atbildot uz jautājumu, vai Zelenskim ir oficiāli nosūtīts ielūgums, kāda Baltā nama amatpersona medijam "NBC" skaidroja: “Prezidents joprojām ir atvērts sarunām ar abiem līderiem. Pašlaik Baltais nams koncentrējas uz divpusējās tikšanās plānošanu, kādu pieprasīja Vladimirs Putins.” Zelenskis uz Trampa un Putina samita ideju reaģēja noraidoši, brīdinot, ka jebkādās sarunās par lielākā Eiropas konflikta izbeigšanu kopš Otrā pasaules kara ir jāiesaista arī Kijiva.