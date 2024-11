Kā palīdzēt jauniešiem ar būtiskiem uzvedības traucējumiem? Eksperti meklēs risinājumus

“Bērnu uzvedības traucējumu iemesli var būt dažādi – no pārdzīvotām traumām, iegūtām atkarībām, līdz mentālās veselības traucējumiem. Pasaulē 10% līdz 20% bērnu un pusaudžu ir ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Pēc ekspertu aplēsēm mūsu valstī to skaits ir ap 12%, kas sakrīt ar statistiku dažādos šķērsgriezumos. Līdz ar to pašvaldību speciālistiem nepieciešamas jaunas, specifiskas zināšanas par uzvedības traucējumiem un metodēm – kā strādāt, kā izvērtēt riskus, par traucējumu veidiem, kā nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus un risināt problēmu preventīvi, tostarp pašvaldības politikas veidošanas līmenī,” norāda foruma organizētāja un Rīgas plānošanas reģiona sociālā projekta vadītāja Sarmīte Putniņa.