Cilvēks, kurš pārvarēja okeānus un sevi - atskats uz ceļotāja Kārļa Bardeļa dzīvi
17. novembra rītā aizsaulē devās pasaules apceļotājs un vairāku Ginesa rekordu īpašnieks Kārlis Bardelis.
Jau šopavasar kļuva zināms, ka Bardelim tika konstatēts smadzeņu audzējs. Kā tika vēstīts, 24. februārī viņš piedzīvoja insultu – galvā plīsa asinsvads, kā rezultātā Bardelim paralizējās ķermeņa labā puse, un viņam bija jāapgūst no jauna gan staigāšana, gan runāšana. Operācijas laikā mediķi atklāja smadzeņu audzēju, kas tika izoperēts, un vēlāk uzstādīja diagnozi – glioblastoma, viena no agresīvākajām audzēja formām.
Savā "Instagram" ierakstā Bardeļa sieva rakstīja: “Mīļotais Kārlis nomira pirmdienas rītausmā manās un savas mammas rokās. Gada tumšākajā laikā, savu māju siltumā, vismīļākajiem cilvēkiem klātesot. Ir skumji, bet nav grūti — vieglums zinot, ka Kārļa ciešanas ir beigušās.”
Bardelis kļuva plaši zināms ar saviem ekstrēmajiem ceļojumiem, tostarp kā pirmais cilvēks pasaulē, kurš pārpeldējis Kluso okeānu ar airu laivu. Viņa drosme, neatlaidība un piedzīvojumu gars iedvesmoja tūkstošiem cilvēku Latvijā un pasaulē.
Kārlis Bardelis ceļojumā no Āzijas līdz Āfrikai
Dēkainis Kārlis Bardelis ceļojumā no Āzijas līdz Āfrikai.