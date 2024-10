Viedoklis. Kāpēc ir svarīgi atklāt adoptētā bērna identitātes stāstu

Atklātība palīdz ne tikai pašam bērnam saprast savu vietu šajā pasaulē, bet arī veido atvērtu un uzticības pilnu vidi ģimenē. Adopcijas fakts nav kaut kas, no kā vajadzētu izvairīties vai slēpt, bet gan daļa no bērna dzīves stāsta, kuru vajadzētu kopīgi pieņemt un ar cieņu uztvert. Adopcijas motivācijas izpratne un atvērtība ir būtiski faktori veiksmīgam bērna stāstam nākotnē. Ir svarīgi apzināties, vai mēs esam gatavi būt līdzās bērnam, pieņemt viņu ar visām viņa pagātnes traumām un sarežģījumiem, vai arī mēs vēlamies, lai bērns aizpilda tukšumu mūsu dzīvē. Daudzi adoptētāji, kuri pieņēmuši, ka viņu ģimenē bērniņš nevar ienākt bioloģiskā ceļā, visbiežāk spēj brīvi runāt par adopciju un palīdz bērnam saprast viņa saknes. Tomēr tie adoptētāji, kas adoptē, neapzinoties paši savas emocionālās traumas, bieži vien saskaras ar grūtībām pieņemt faktu, ka bērniņš ģimenē ienācis adopcijas ceļā, kas izpaužas rūpīgā slēpšanā un adopcijas noliegšanā. Tas vienmēr noved pie sarežģījumiem, it īpaši tad, kad bērns savas adopcijas stāstu atklāj daudz vēlāk, pieaugušā vecumā.