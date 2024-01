Šova "X faktors" uzvarētāja Emilija atklāj skarbo dzīvesstāstu - nepilnu divu gadu vecumā tikusi adoptēta

Kas ir Emilijas ģimene un no kādas vides meitene nākusi, visu šova laiku bija viena no lielākajām mīklām. Ņemot vērā, ka jaunā mūziķe par to nekad nav runājusi, pat vairījusies izteikties, bija nojaušams, ka dziļi savā sirdī šova dalībniece glabā kādu noslēpumu.

Nu, kad skatuves satraukums aiz muguras un Emilija jūtas atpūtusies, savā dzīvesstāstā viņa dalījusies ar žurnālu "Ir", atklājot, ka nonākusi bērnunamā, būdama tikai triju mēnešu veca, bet māsai tobrīd bijuši trīs gadi. Meiteņu māte un tēvs bijuši ieslodzījumā, atkarīgi no alkohola un narkotikām, kā dēļ viņiem atņemtas vecāku tiesības. “Emilijas māsu ātri vien adoptēja uz Franciju. Viņa nezina, kā māsu tagad sauc, un nav arī meklējusi – to aizliedzot adopcijas likums,” raksta žurnāls.

Lai arī Emilija nonākusi pārtikušā ģimenē un labos dzīves apstākļos, tas meiteni nav pasargājis no vēl vienas sāpīgas vilšanās – audžu vecāki šķīrušies, un, kad viņai apritējis 18 gadu, adopcija tikusi atcelta.

Emilija sarunā atklāj, ka meklējusi un atradusi savus bioloģiskos vecākus, un tas bijis tumšākais periods viņas dzīvē. Sāpīgs pārdzīvojums meitenei bijis uzzināt, ka mamma, ar kuru izskatā ir daudz līdzību – brūnās acis un īsais augums –, nemāk ne lasīt, ne rakstīt, bet runā tikai krieviski. “Šis stāsts nu ir beidzies,” vecāku jautājumu noslēdz Emilija, siltākos vārdus veltot omei, kas viņas dzīvē nāk līdzi no audžuģimenes laikiem, un Jauniešu atbalsta centram Imantā.