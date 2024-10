Mākslīgais intelekts: draugs vai ienaidnieks? Noderīgi AI rīki, ko izmantot jau šodien

Nelielas problēmas gan sākas brīdī, kad parokamies dziļāk mākslīgā intelekta dzīlēs. Pētījumi atklājuši, ka šobrīd mēs vairs līdz galam nezinām, kādas atbildes mākslīgais intelekts ģenerēs un kā to prognozēt. Mākslīgā intelekta “smadzenes” ir būvētas, balstoties cilvēka smadzeņu līdzībās. Taču, tā kā mākslīgais intelekts no citām programmām atšķiras ar to, ka tas pats mācās no laika gaitā iegūtās informācijas, arī tā zināšanas ir neprognozējamākas.