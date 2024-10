Aukstais laiks matiem ir vislielākais drauds. Friziera padomi, kā tos pasargāt un nesabojāt

“Mums katram ir savs matu tips un stāvoklis, ko būtu ieteicams noteikt, lai zinātu, kā konkrēti kopt un pasargāt matus no aukstā laika un sala. Sals ir vistrakākais. Tas izdzen pēdējo mitrumu no mata un padara galvas ādu sausu. Tas var veicināt matu lūšanu un trauslumu. Šie aspekti jāņem vērā visiem matu tipiem – lokainiem, cirtainiem, pūkainiem, sirmiem un krāsotiem,” stāsta Kristaps Slakteris. Lai aukstajā laikā izvairītos no matu elektrizēšanās, pieredzējušais matu meistars atklāj noderīgus padomus: “Lai matus pārmērīgi nekrāsotu, rudenī būtu ieteicams izmantot tonējošo matu masku, kas matiem radīs spīdumu, nodrošinās mitrumu un krāsu. Visiem matu kosmētikas ražotājiem ir piedāvājumā šādas tonējošās maskas. Tāpat arī ķemmi vai suku ieteicams lietot ar dabīgiem sariem, piemēram, tādiem, kas veidoti no mežacūkas sariem vai zirga astriem. Šādas ķemmes saglabās matos dabisko eļļu un piegādās nepieciešamos proteīnus. Ķemmējot ar plastmasas ķemmi, mati vēl vairāk elektrizēsies.