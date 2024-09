Vai drīkst ļaut bērnam neēst un kad sākt par to uztraukties?

“Vēl viens iemesls, kāpēc bērni var atteikties no ēdiena, ir uzvedības un emocionālie faktori. Piemēram, ja vecāki ir pārāk uzstājīgi ēšanas jautājumos, spiež bērnu ēst vai pārmērīgi kontrolē ēšanas procesu, tai skaitā neļauj ēst pašam, bet baro viņu, jo tā būs ātrāk, pēc ēšanas nebūs jāuzkopj un tā tālāk,” norāda eksperte Olga Ļubina. “Šāda vecāku rīcība var veicināt mazāku interesi par ēdienu un pat vispār izvairīšanos no ēšanas! Tāpēc, ja bērns atsakās ēst, noteikti nedrīkst piespiest to darīt vai pat draudēt, jo esošā situācija var tikai pasliktināties, turklāt ilgtermiņā,” skaidro uztura speciāliste.