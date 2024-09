Attopies meža vidū ar balles kurpēm kājās. Kā pieņemt pārmaiņas dzīvē, stāsta psiholoģe Diāna Zande

Jebkurš svarīgs, bet jo īpaši negaidīts un neprognozējams notikums var izraisīt pozitīvu vai negatīvu stresu. Tas, cik būtiski katru no mums notikušais skars, atkarīgs no cilvēka bioloģijas. Ja tu no dabas esi stabilāka, mierīgāka, līdzsvarotāka, tad proti savas emocionālās reakcijas labāk regulēt, un tas nozīmē, ka emociju okeānā esi lielāks un stabilāks kuģis. Ja no dabas esi emocionāli jūtīgāka, tad kā mazāku kuģīti jebkādas pārmaiņas tevi var stiprāk izšūpot. Bet tas nenozīmē, ka neko nevari darīt, – tu vari mācīties novērtēt dažādas situācijas, rīkoties veselīgāk, samazināt spriedzes reakcijas sevī.