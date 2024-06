Māra Sleja bez grima un izlikšanās: "Viszemākais posms dzīvē man bija, kad piedzima otrais bērns"

Bet tagad es esmu sākusi cienīt publiski pazīstamas dāmas, kuras varbūt agrāk nosodīju par filtru izmantošanu, redzot, kā viņas šeipo savu ķermeni; nezinu, kā to latviski pateikt. Esmu sākusi to cienīt, jo arī pati vingroju. Nopirku online kursu. Man beidzot arī ir kaifs vingrojot, jūtos stipra! Pirms tam man bija svarīga psiholoģija, ķermeņa uzturēšana man nebija svarīga. Tagad domāju, ka fiziskais spēks ļoti nodrošina arī visu morālo un mentālo. Es to daru tāpēc, ka gribu justies spēcīga. Ja bonuss ir smuks dibens, tvirtas rokas – labi, jā, ņemšu arī to bonusu. Un man ir tik liels prieks, ka esmu sākusi to tagad darīt!