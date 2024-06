Vai bērni un grūtnieces drīkst nodarboties ar jogu? Eksperte nosauc lietas, kas jāzina visiem

Parasti bērnus jogas nodarbības interesē, un viņi ar to nodarbojas ar prieku. Iespējams, arī tāpēc, ka jogā nav sacensību momenta, kas mēdz izsaukt lieku trauksmi. Vēl bērnu joga no citiem treniņiem atšķiras ar to, ka ir mazākas traumatisma iespējas – visi vingrojumi izpildāmi mierīgi, lēni un bez straujām kustībām. “Piemēram, mākslas vingrošanā notiks bērna maksimāla stiepšana, kamēr jogā – tikai tik daudz, cik bērns tobrīd var paveikt,” skaidro Jekaterina Bovtramoviča. Tāpat īpaša uzmanība ir veltīta elpošanai.