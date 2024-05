"Bail pat mēģināt, jo kļūdīšos" - biznesa trenere Aija Iesalniece skaidro, kāpēc kļūdas nav pasaules gals

Interesanti, ka brīdī, kad bērns mācās staigāt, mēs priecājamies pat par vismazāko progresu, bet pienāk mirklis, kad rodas gaidas un mēs bērnam sakām – tu jau esi liels, tev bija jāsaprot, jāmāk, jāzina… Šādas skolotāju un vecāku gaidas bērnā rada sajūtu, ka kļūdīties ir slikti, tas ir risks dabūt sodu un pārmetumus. Ja cilvēks jau bērnībā ir iemācījies, ka kļūdīties ir slikti, tad brīdī, kad jādara kaut kas jauns un jāriskē, viņš, visticamāk, nobīsies, varbūt pat iedomāsies, ka labāk nemaz nemēģināt, lai viss paliek, kā ir. Tas var atturēt no sasniegumiem, pārmaiņām un izaugsmes. Pastāv mīts – ja es ļaušu skolēniem, bērniem, padotajiem kļūdīties, viņi to darīs visu laiku. Tā īsti nav taisnība. Prieks un prieka hormoni izdalās, kad cilvēks sasniedz mērķi, kad viņam izdodas. Kļūdoties nevienam no mums prieka hormoni neizdalās, līdz ar to neviens cilvēks nav fizioloģiski motivēts kļūdīties, bet gan just prieku un gūt sasniegumus. Patiesībā tieši atbilstoša vide un iespēja kļūdīties ir labvēlīga jaunām idejām un risinājumiem.