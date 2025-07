“Mans bērns nepārnāca mājās…” Kas nekavējoties jādara, ja ir aizdomas, ka atvase pazudusi bezvēsts

Runājot par biežākajiem iemesliem, kāpēc bērni pazūd, Evita Evardsone atgādina, ka visbiežāk pazūd bērni no ārpusģimenes aprūpes iestādēm – bērni, kuri klaiņo, un bieži vien tas notiek pamatotu iemeslu dēļ. "Viens no galvenajiem iemesliem ir saiknes trūkums ar pieaugušo. Ja bērns nejūtas saprasts, pieņemts, viņš nereti izvēlas aiziet," skaidro Evardsone. "Otrs būtisks iemesls ir vardarbība ģimenē – emocionāla vai fiziska. Tas var izpausties kā bērna noniecināšana, pastāvīga kritizēšana, ignorēšana, nepieņemšana vai lamāšana. Ja bērns šajā vidē nejūtas labi, viņš meklē iespēju no tās aizbēgt."