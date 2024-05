Mūziķa Ainara Virgas dzīve - kā īstai rokzvaigznei no Holivudas kinofilmas

Divatā ar Tomasu spēlēsim akustiskās ģitāras, ko neesam kopā darījuši gadus divdesmit. 1993. gadā Liepājā sākām spēlēt krodziņos – nu, ap to laiku, kad Grodums bija izveidojis savu Whiskey Band. Ar Tomasu divatā spēlējām līdz šī gadsimta sākumam, tad es aizbraucu uz Ameriku. Kad atbraucu – opā! – jau ir grupa Fomins un Kleins, un kopš tā laika līdz pat šim gadam kopā uzstāties nav sanācis. Mūs uzaicināja uz koncertu Līgatnē, tad Valmierā, un šķita, ka to divdesmit gadu nemaz nav bijis – it kā tikai vakar būtu kopā spēlējuši. Pilnīgi viss saslēdzas.