Viņi gatavo tā, ka siekalas saskrien mutē: labākie ekrāna šefpavāri

Tāpēc visu, ko skatītāji redz ekrānā filmā "Šefs Ādams Džons", Kūpers patiešām darīja patstāvīgi. Sava varoņa raksturu Kūpers "nošpikoja" no slaveniem pavāriem. Viens no iedvesmas avotiem bija britu šefpavārs Gordons Remzijs. Filmas galvenais varonis Ādams Džons ir šefpavārs, divu "Michelin" ceļveža zvaigžņu īpašnieks. Taču atkarība no narkotikām un augstprātīgais raksturs pieliek punktu viņa reiz tik spožajai karjerai. Tomēr viņš atrod sevī spēku atmest sliktos ieradumus. Ādams atgriežas Londonā, apņemoties sevi parādīt jaunā gaismā.