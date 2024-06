Viņa radīja stilu, ko joprojām kopē tūkstoši. Popkultūras ikona un revolucionāre - Džeina Birkina

Viņi ļāvās bohēmai – pludoja alkohols, raisījās bezgalīgas sarunas un dienas ritms bija apvērsts kājām gaisām. Seržs un Džeina mājās pārradās īsi pirms tam, kad meitas devās uz skolu, gulēja līdz pusdienlaikam, līdz aptuveni desmitiem vakarā vadīja “normālu dzīvi”, un tad viss sākās no jauna. Birkina nekad nepieskārās narkotikām, jo “tās mani pārāk biedēja”. Savukārt no alkohola viņa atteicās, kad, pašķīrusies no Žaka Duajona, aizbrauca uz Sarajevu, kur saprata, cik viņai ir lieliska dzīve. “Es pārtraucu domāt par savām problēmām, sēdēju pazemē kopā ar sievietēm, un mēs dziedājām.” Tur Džeina iepazinās ar franču rakstnieku Olivjē Rolīnu, kurš kļuva par viņas partneri, un sāka veidot nopietnas dziedātājas karjeru. Sākumā nedēļu, bet vēlāk jau mēnesi pirms koncertiem viņa atturējās gan no vīna, gan cigaretēm, bet, kad ārsti viņai atklāja vēzi, no šiem netikumiem atteicās pavisam.