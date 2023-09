No cik gadiem meitenēm ir piemērota vaksācija?

Atbildi Mammamuntetiem.lv sniedz Jana Janovska, “Veselības centra 4” dermatoloģe.

Vienota vecuma, kad varētu uzskatīt, ka jauniete ir gatava vaksācijai, nav, norāda speciāliste. Kad meitenei vai jaunietei rodas psiholoģiska diskomforta problēma un liekie mati sāk traucēt pašas uztverei vai klasē, sporta nodarbībās vai draugu pulkā meitene jūtas neērti, tad kopā ar vecākiem ir jādomā kāds risinājums. Ja meitenei nav nekādas diagnozes, kas traucētu veikt vaksāciju, tā ir pieņemama metode arī pusaudzēm. “Noteikti nevajag atstāt šo jautājumu bez risināšanas. Ja meitene jūtas diskomfortā ar šiem matiņiem, var rasties kompleksi,” teic Jana Janovska.

Ir problēma – jāmeklē risinājums

Speciāliste norāda, ka nav vērts tik daudz neskatāmies uz meitenes vecumu kā uz problēmu un kā to var risināt tā, lai tas būtu ādas veselībai un cilvēka psihei nekaitīgāk. Piemēram, skūšanās var izprovocēt dažādus folikulītus, matu maisiņu iekaisumu, var atstāt rētas. Līdz ar to – jo agrāk meitenei tiks piedāvātas alternatīvas, kā to atrisināt, jo vairāk meitene iemācīsies ar to sadzīvot un kopt ādu un viņai neradīsies psiholoģiskas problēmas.

Vaksācija vai tomēr skūšanās?

Tomēr katras meitenes vecākiem būtu jāpalīdz izvēlēties jaunietei piemērotāko matiņu likvidēšanas metodi – vai tā būtu skūšanās, vaksācija, epilācija vai lāzerprocedūras. Iespējams, ka vaksācija ir piemērotāka nekā skūšanās, jo skūšanās vairāk izjauc ādas mikrobiomu un mikrofloru. Skujoties var rasties mikrogriezumi, kuros var rasties arī iekaisums. To, kas meitenei ir piemērots, ir jāskatās individuāli, tomēr jāatceras, ka katra no procedūrām ādai ir traumatiska un ādai rada stresu.

Jo agrāk meitenei tiks piedāvātas alternatīvas, kā to atrisināt, jo vairāk meitene iemācīsies ar to sadzīvot un kopt ādu un viņai neradīsies psiholoģiskas problēmas.

Ir vērts zināt, ka pareizi piemērots vasks, pareizi veikta procedūra tīros apstākļos – bez nobrāzumiem, bez apdegumiem, ar pareizo vaska siltumu – arī jaunietes ādai kaitējumu nenodarīs. Vaksācija noteikti neradīs iegriezumu risku kā skūšanās.

Arī veikalā nopērkamās vaska plāksnes var lietot jaunietes matiņu likvidēšanai, vienīgi jāskatās, lai produkts ir kvalitatīvs. Pēc šāda vaska lietošanas jāraugās, vai nerodas alerģiska reakcija un āda netiek norauta pārāk dziļā līmenī. Taču, ja produkts nāk no uzticama ražotāja un tiek pareizi lietots, problēmām nevajadzētu būt. Iespējams, būs jāiemācās to veikt, taču tas ir iespējams.

Ja tomēr liekā apmatojuma jautājumā parādās kādas problēmas – iekaisuši vai ieauguši matiņi – to, kāda metode būs labāka, ieteicams izrunāt ar dermatologu.

Pareiza ādas kopšana

Sākot likvidēt matiņus, noteikti ir nepieciešama pareiza ādas kopšana. Ja meitene izvēlas skūt, piemēram, kājas, jāatceras, ka tas jādara saudzīgā veidā – lietojot skūšanās putas un pēc tam jālieto mitrinošs līdzeklis, kas atjauno ādas aizsargbarjeru un mikrofloru. Tipiskākā kļūda ir pēc skūšanās lietot spirtu saturošus līdzekļus. Spirts sausina ādu, pēc tam āda var plaisāt.

Arī pēc vaksācijas ir jālieto nomierinošs krēms vai līdzeklis, kas nomierinās ādu un palīdzēs tai atjaunoties, lai āda atgūtu normālu pH līmeni un mikrofloru.

Arī veikalā nopērkamās vaska plāksnes var lietot jaunietes matiņu likvidēšanai, vienīgi jāskatās, lai produkts ir kvalitatīvs.

Ja diagnoze ir nopietnāka

Ja meitenei ir diagnoze, piemēram, paaugstināta matu augšana, ir iespējams pielietot citas metodes, piemēram, lāzerterapiju. To gan pirms 18 gadu vecuma nebūs iespējams veikt tā vienkārši, bet tā būs pieejama tikai ar vecāku atļauju. Šī metode reizēm jaunietēm tiek izmantota, lai likvidētu apmatojumu uz sejas. Tāpat lāzerepilācija tiek lietota, ja ir tendence uz iekaisušiem matiņu folikuliem.