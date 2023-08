Senioru festivāls "Zelta ritmi" notiks jau šosvētdien. Ieeja - bez maksas

Jau šajā svētdienā, 13. augustā, Rīgā, Esplanādes parkā, skvērā aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, risināsies īpaši vecākajai paaudzei veltītais festivāls “Zelta ritmi”. Ģimenes aicinātas ielūgt uz festivālu savus vecākus vai vecvecākus; pasākums un aktivitātes tajā ir bez maksas.

Festivāls “Zelta ritmi” ir īpaši vecvecākiem un vecākajai paaudzei kopumā veltīts izglītojošs un izklaidējošs pasākums, ko jau sesto gadu rīko vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”. Galvenais pasākuma notikums ir lielkoncerts, kurā uzstāsies dažādu novirzienu senioru kolektīvi no visas Latvijas, kopā pulcējot vairāk nekā 220 dalībnieku.

Foto: Publicitātes foto

“Vecākajiem koncerta dalībniekiem ir 90+ gadi! Viņi savā cienījamā vecumā dzied un dejo, viņu acis uz skatuves dzirksteļo,” stāsta pasākuma rīkotāja, vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Viņa rosina jaunās ģimenes uzaicināt uz “Zelta ritmiem” savas ģimenes vecāko paaudzi, kopā pavadot siltu emociju un iedvesmas pilnu dienu.

Koncertā uzstāsies kolektīvi no visas Latvijas: Lejasciema jauktais senioru ansamblis “Satekas”, Liepājas aktrišu folkloras kopa “Atštaukas”, Ikšķiles dāmu deju kolektīvs “Vijas”, Saldus senioru akordionistu ansamblis “Akords”, Šlokenbekas muižas kultūras centra senioru deju kolektīvs “Gandri”, Tukuma pilsētas kultūras nama retro deju kopa “Valsis”, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas AVE SOL senioru deju kolektīvs “Oglīte”, invalīdu apvienības “Aizvējš” līnijdeju kopa no Rīgas, VEF Kultūras pils latgaliešu sadzīves dziesmu ansamblis “Olūteņš” no Rīgas, līnijdeju klubiņš “Country & More” no Rīgas, VEF Kultūras pils senioru deju kolektīvs “Sendancis” no Rīgas, Valmieras kultūras centra senioru vīru koris “Baltie bērzi”, Gulbenes kultūras centra senioru līnijdeju grupa “Leno”, Iecavas kultūras nama senioru deju kopa “Kamenes”.

Foto: Publicitātes foto

Koncertu vadīs aktieris Juris Hiršs un vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Skatuves programma šogad īpaša arī ar to, ka dienas garumā gaidāma balvu izloze uz lielā laimes rata, ikvienam ļaujot laimēt gardumus, higiēnas preces, kosmētiku un citas vērtīgas balvas.

Gaidāmas arī izzinošas un iedvesmojošas lekcijas:

*“Attiecību tiltu būvēšana un stiprināšana starp paaudzēm” – vada psihoterapijas speciāliste Aina Poiša,

*“Trauslo kaulu slimība jeb osteoporoze – vai draud visiem jeb kādi ir riska faktori, un kā to diagnosticē?” – vada Dr. Ingvars Rasa, Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas prezidents, endokrinologs RAKUS stacionārā “Gaiļezers”,

*“Kā jebkurā vecumā parūpēties par kaulu stiprību, un vai osteoporoze ir ārstējama slimība?” – vada Dr. Maija Gureviča, Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas valdes locekle, endokrinoloģe VCA “Aura” un Latvijas Jūras medicīnas centra Sarkandaugavas ambulatorās veselības aprūpes centrā,

*“Rūpes par acu veselību pēc 50 gadu vecuma” – vada Dr. Alberts Veitners, “Latvijas Amerikas acu centra” ārsts rezidents oftalmoloģijā.

“Vecvecāki ir sakņu sistēma ģimenei, vēstures turētāji. Vidējā paaudze ir radītāji. Viņiem ir jāuzņemas atbildība, daudz jādomā par nākotnes perspektīvu un jāaudzina savi bērni. Šī jaunākā paaudze – mazbērni – ir tie, kuri dod ticību, ka notiek dzimtas pēctecība,” par katras paaudzes lomu ģimenē stāsta psihoterapijas speciāliste, festivāla “Zelta ritmi” vēstnese Aina Poiša. “Atbalsts jaunajiem no vecākās paaudzes, manuprāt, ir ļoti būtisks. Vien vecākajai paaudzei dažkārt jāmācās, kā drusciņ ierobežot savu raksturu un dzīvot savu dzīvi, vienkārši priecājoties par bērniem un mazbērniem.”

Pasākumā bez maksas būs iespēja veikt acu spiediena mērījumu un acs tīklenes fotografēšanu, asināt prātu galda spēļu zonā, spēlējot spēles no “Brain games”, kā arī ieturēt maltīti brīvdabas kafejnīcās un iepirkties tirdziņā. Koncerta noslēgumā gaidāma arī zaļumballe, kurā muzicēs grupas “Apvedceļš” solists Jānis Krūmiņš.