Vai bērnudārzos taupīs uz siltuma rēķina?

Lai gan no vairākām lielām pašvaldībām atbilde vēl sekos, ir skaidrs, ka arī gaisa temperatūru mācību iestāžu telpās stingri regulē likums, kas tiek strikti ievērots.

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmsskolas un speciālās izglītības speciāliste Elīna Damme portālam “Mammamuntetiem.lv” pauž: “Energoresursu cenu kāpumā pašvaldībās meklē iespējas, kā ietaupīt, un Siguldas novada pašvaldība nav izņēmums. Tomēr tas neattieksies uz laiku, kad izglītības iestādēs noritēs mācību process. Mums ir svarīgi rūpēties par bērnu un darbinieku labsajūtu, kā arī ievērot MK 890. noteikumus "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"."

Arī Ādažu pašvaldības energopārvaldnieks Anrijs Zēbergs informē, ka precīza temperatūra, kas jāievēro visiem pirmsskolas izglītības programmu īstenotājiem, ir norādīta MK noteikumos Nr. 890 un tie tiek ievēroti.

“Rēzeknes novada pašvaldībā pirmsskolas izglītības iestādes strādās atbilstoši valstī noteiktajām higiēnas prasībām," vēsta Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste Biruta Rīvāne. "Pašreiz netiek plānoti nekādi taupības pasākumi.”

Kas teikts MK noteikumos Nr. 890

Veselības inspekcijā atklāj: ”Noteikumos ir iekļauta prasība minimālai gaisa temperatūrai telpās, kurās uzturas bērni. Maksimālā pieļaujamā gaisa temperatūras robeža telpās nav atrunāta."

Minimālā pieļaujamā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni līdz 3 gadu vecumam, ir 20 C

Minimālā pieļaujamā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni virs 3 gadu vecuma ir 18 C

“Telpas temperatūru ietekmē tās platība, bērnu skaits un ventilācija. Par optimālu (komforta zonas) gaisa temperatūru grupas un guļamtelpā var uzskatīt 20–22 C,” pauž Veselības inspekcijas Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Balode.

Saskaņā ar drošības un veselības aizsardzības prasībām darba vietās (t.sk. audzinātājiem bērnudārzā) rekomendējošā gaisa temperatūra darba vietā gada aukstajā periodā ir no 19–25 C, bet gada siltajā periodā no 20–28 C. Darba aizsardzības prasību noteikumu ievērošanu uzrauga Valsts darba inspekcija.

Veselības inspekcija rekomendē izvietot termometrus visās telpās, kurās uzturas bērni, lai varētu uzraudzīt iekštelpu gaisa temperatūras atbilstību.