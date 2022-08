Blaugznas – kāpēc tās rodas un kā novērst?

Lai arī galvas šūnu apmaiņa ir dabisks process, tās rezultātā var rasties blaugznas. Šī ir nepatīkama problēma, jo īpaši tad, kad blaugznas var labi pamanīt uz tumšiem matiem un apģērba. Tās ikdienā rada diskomfortu, bojājot vizuālo tēlu un bieži vien arī izraisot niezi. Taču, pateicoties tam, ka ir pieejami dažādi līdzekļi pret blaugznām, tās ir iespējams novērst.

Kas ir blaugznas?

Blaugznas ir parādība, kura tiek dēvēta arī par ādas zvīņošanos, un rodas galvas ādas dabisko atjaunošanās procesu rezultātā. Tas nozīmē, ka tad, kad uz galvas ādas atmirst audi, kas atrodas zem epidermas, tie pārvēršas raga kārtā, kas, nonākot līdz ādas virsmai, atlobās, tādējādi veidojot blaugznas. Veselīgai ādai šo procesu nevar pamanīt, taču dažādu individuālu iemeslu dēļ ādas gabaliņu atslāņošanās no galvas ādas var būt labi redzama. Tas, ka blaugznas ir labi pamanāmas, nav vienīgā blakusparādība, kas apgrūtina. Cīņu ar blaugznām bieži vien papildina arī nepatīkama galvas ādas nieze.

Arī blaugznām ir dažādi veidi. Tās iedalās sausās un taukainās.

Sausās blaugznas parasti nav tik ļoti pamanāmas, jo atgādina baltas un ļoti mazas pārsliņas. Tās veidojas tad, kad galvas ādas tauku dziedzeri izstrādā pārāk maz sekrēta.

Savukārt, taukainas galvas ādas rezultātā rodas plākšņveidīgas, dzeltenas un par sausajām blaugznām lielākas ādas zvīņas – taukainās blaugznas.

Kāpēc blaugznas rodas?

Blaugznas var rasties daudz un dažādu iemeslu dēļ. Katram šie blaugznas veidojošie faktori atšķiras un var kombinēties vairāki. Lūk, vairāki bieži sastopami cēloņi!

Nepiemēroti un kairinoši matu kopšanas līdzekļi.

Ādas mikrofloras sastāvā ietilpstošās rauga sēnītes savairošanās.

Nepietiekams uzturs.

Stress.

Hormonālās izmaiņas.

Vāja imunitāte.

Pastiprināta vai nepietiekama tauku dziedzeru darbība.

Pārāk reta matu mazgāšana.

Auksti un sausi laikapstākļi.

Vitamīnu trūkums un citi.

Kā cīnīties ar blaugznām?

Lai veiksmīgi cīnītos ar blaugznām, vispirms ir jāatrod, kāds ir to rašanās cēlonis. Jo, ja problēma ir organismā, dažādu pretblaugznu līdzekļu lietošana var būt neefektīva un nesniegt vēlamos rezultātus. Katram blaugznu rašanās iemeslam ir nepieciešams cits paņēmiens cīņā ar tām. Lai arī pretblaugznu šampūns parasti ir pirmā izvēle cīņai ar šo parādību, jāpievērš uzmanība tās cēlonim un jācenšas rast risinājumi to novēršanai.

Ja pie vainas ir nepareizie matu kosmētiskie līdzekļi, var sākt ar to maiņu, izvēloties pēc iespējas saudzīgākus matu kopšanas līdzekļus. Iemeslu – sausa galvas āda, kas izraisa blaugznu veidošanos – var palīdzēt novērst šķidruma lietošana pietiekamā daudzumā. Arī pilnvērtīga uztura nodrošināšana, kā arī nepieciešamo vitamīnu un mikroelementu uzņemšana organismā atbilstošā daudzumā var palīdzēt cīnīties ar blaugznām.

Un, protams, jāatceras par regulāru matu mazgāšanu, jo tādā veidā no galvas tiek izskalots atmirušais ādas slānis, neizraisot sīko ādas zvīņu veidošanos.

Efektīvākie līdzekļi pret blaugznām

Reizēm blaugznu ārstēšana var būt ilgs process, taču citkārt no tām atbrīvoties var daudz vienkāršāk. Vispirms noteikti jāpievērš uzmanība to rašanās iemeslam, jo arī pretblaugznu šampūnu, kas ir viens no visbiežāk lietotajiem līdzekļiem cīņai ar blaugznām, klāstā ir produkti dažādiem mērķiem un blaugznu veidiem.

Līdzekļi pret blaugznām parasti sniedz vēlamo rezultātu tad, ja problēma nav ieilgusi un ir vieglāk atrisināma, piemēram, gadījumā, kad ir izmantoti nepiemēroti matu kopšanas līdzekļi, kas radījuši ādas kairinājumu vai galvas āda pēc ilgstošākas sauļošanās ir apdegusi un lobās.

Ja pēc speciālo šampūnu un balzāmu lietošanas lietošanas nav manāms nekāds progress mēneša laikā, vajadzētu vērsties pie speciālista. Dermatologs vai trihologs noteiks blaugznu cēloni un izvēlēsies piemērotāko ārstēšanas veidu, kas spēs palīdzēt tieši Tavā situācijā.

Foamie Shampoo Bar An Apple A Day (Cietais šampūns jutīgai galvas ādai)

Umberto Giannini Scalp Restore Scrub (Skrubis galvas ādai pret blaugznām)

Leonor Greyl Bain Tratant A La Propolis (Pretblaugznu šampūns)

Sisley Hair Rituel by Sisley Soothing Anti-Dandruff Cure (Serums matiem)

Umberto Giannini Scalp Restore Conditioner (Kondicionieris pret blaugznām)

L'Alga Seaflakes Free Shampoo (Pretblaugznu šampūns)

ANTONIO AXU Scalp Care Shampoo Anti-Dandruff (Pretblaugznu šampūns jutīgai galvas ādai)

Lowengrip Anti-Dandruff - Sensitive Conditioner (Pretblaugznu kondicionieris)

Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv