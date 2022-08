10 lieliski produkti, kurus iegādāties Douglas.lv jubilejas akcijā

Zemāk esam apkopojuši TOP 10 ieteikumus, produktus, kurus ir vērts iegādāties šajā e-veikala dzimšanas dienas akcijā.

1. Produkti sejas ādas mitrināšanai

Ja tu vēlies iegūt gludāku, izlīdzinātāku sejas ādu, tev noteikti jāliek pirkumu grozā La Mer mitrinošo produktu komplekts, kas sniegs tev dziļu sejas ādas atjaunošanu. Izveido sejas kopšanas rituālu, kas piepildīts ar jūras iedvesmoto Miracle Broth™ eliksīru, kas nodrošina ādai nomierinošu mitrināšanu un starojošu mirdzumu.

La Mer The Replenishing Discovery Collection (Sejas kopšanas komplekts)

2. Sabiedrotie aizsardzībai no saules

Augustā saule mūs joprojām lutina un aizsardzība no kaitīgajiem UV stariem ir aktuāla. Itāļi zina daudz par aisardzību no saules, izvēlies Collistar Supertanning Moisturizing Dry Oil SPF 15 iedegumu veicinošu sauso eļļu, kas nodrošina ātru iedegumu un samtainu ādu. Bagātīga ar E vitamīnu un klinģerītes, lazdu riekstu, aprikožu kauliņu, burkānu un valriekstu čaumalu eļļām. Baro un mitrina ādu.

Collistar Supertanning Moisturizing Dry Oil SPF 15 (Iedegumu pastiprinoša sausā eļļa SPF 15)

3. Produkti mājas SPA rituāliem

Pārvērt savu dušas rituālu īstā mājas SPA! Sasniedz iekšējo harmoniju ar nomierinošajiem un aromātiskajiem Rituals of Ayurveda produktiem, kuru pamatā ir Indijas roze un saldo mandeļu eļļa.

Rituals of Ayurveda - Medium Gift Set 2021 (Dāvanu komplekts)

4. Zīda spilvendrāna

Skaistumkopšanas rituālu papildinājums - zīda spilvendrāna. Tā sniegs Tev izsmalcinātu naktsmieru un rūpēsies par sejas ādas un matu kopšanu miegā, kā arī novērsīs "miega krunciņu" veidošanos. Guļot uz zīda spilvendrānas, Tavi mati nesavelsies, neburzīsies un nelūzīs.

Vairāk par ieguvumie ādai un matiem no zīda spilvendrānas lasi ŠEIT

Katrina Silks Natural Silk Headband (Dabīgā zīda matu lenta)

Katrina Silks Natural Silk Pillowcase (Dabīgā zīda spilvendrāna)

Crystallove Amethyst Home SPA Set (Komplekts)

5. Krioterapijai mājas apstākļos

Ledus masāžu varētu nosaukt par krioterapiju mājas apstākļos. Aukstums uzlabo asins cirkulāciju, kas ādai sniedz veselīgu, dabīgu mirdzumu, tādēļ iegādājies ledus lodītes sejas masāžas veikšanai. Lodīšu izmantošana ledainai sejas masāžai var palīdzēt uzlabot asinscirkulāciju, piegādājot ādai vairāk skābekļa un atjaunojot ādas šūnas.

6. Kvalitatīvi matu kopšanas produkti

Douglas matu eksperti apgalvo, ka attiecībā uz matiem paredzētajiem produktiem parasti saņemam to, par ko maksājam. Tādēļ izmanto izdevību un iegādājies matu kopšanas produktus, kas izcels tavu galvas rotu.

Vairāk par to, kādēļ ir vērts ieguldīt labas kvalitātes šampūnā un kondicionierī, lasi ŠEIT

BALMAIN Summer Set (Matu kopšanas komplekts)

Sisley Hair Rituel by Sisley Revitalizing Volumizing Shampoo (Atjaunojošs kuplinošs šampūns)

Sisley Hair Rituel by Sisley Precious Hair Care Oil (Atjaunojoša matu eļļa)

Leonor Greyl Huile Secret De Beaute Oil (Eļļa matiem un ādai)

7. Tvaika difuzors sejas attīrīšanai

Pacel sejas kopšanas procedūras mājās citā līmenī ar Sarah Chapman Pro Hydro-Mist Steamer tvaika difuzoru sejas attīrīšanai. Tas izdala nanoizmēra jonu tvaiku daļiņas, kas dziļi iesūcas ādā, efektīvi attīrot poras, vienlaikus noņemot blāvās, atmirušās ādas šūnas, lai padarītu sejas krāsu gaišāku. Ar attīrīšanas iespējām no 5 līdz 10 minūtēm mitruma līmenis tiek ātri atjaunots, lai dziļi mitrinātu un izlīdzinātu ādu, palīdzot samazināt smalkās līnijas un grumbiņas

Sarah Chapman Pro Hydro-Mist Steamer (Tvaika difuzors)

8. Uztura bagātinātāji

Veselīgas ādas un organisma pamatā ir sabalansēts uzturs un vitamīni. Katrs zina klasisko citātu par skaistuma rašanās avotu, tādēļ papildini savu ikdienu ar vērtīgo uzturvielu uzņemšanu, jo tās apgādā organismu ar tam nepieciešamajām vielām.

! Uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Naveh Pharma Saffrox N30 (Uztura bagātinātājs)

VPlab Ultra Immune (Uztura bagātinātājs)

BIOFARMACIJA Good Night (Pulverveida uztura bagātinātājs veselīgam um saldam miegam)

Doppelherz System Collagen Beauty (Uztura bagātinātājs ādas veselībai un elastībai)

9. Matu veidošanas ierīces

Matu fēns ir praktiski jebkura skaistuma mīļotāja arsenālā, savukārt lokšķēres un matu taisnotājs izslēdz viens otru, jo bieži dzīvojam paradoksā: tie, kuriem ir taisni mati, vēlās tos iecirtot, cirtaino matu īpašnieki ilgojas pēc perfekti gludiem matiem. Izvēlies sev piemērotāko no mūsu izlases!

BALMAIN Professional Blowdryer Black Gold (Fēns matiem)

CHI Luxury 3in1 Multi Functional (Taisnotājs matiem)

BALMAIN Professional Curling Wand 32mm (Lokšķēres)

BALMAIN Professional Titanium Straightener Black Gold (Taisnotājs matiem)

10. Lūpu krāsas komplekts

Augustā vēl baudi siltos vasaras vakarus un krāšņas balītes ar draugiem, tādēļ parocīgs lūpu krāsas komplekts, kas sastāv no lūpu zīmuļa un pieskaņotas lūpu krāsas, ir must have.

Kylie Cosmetics Matte Lip Kit (Lūpu krāsas komplekts)

