Permanentais grims – kā pareizi kopt ādu pēc procedūras

Kas ir permanentais grims?

Mikropigmentācijas jeb permanentā grima procedūra pēc sava principa ir ļoti līdzīga tetovēšanai, tāpēc to reizēm arī sauc par kosmētisko tetovēšanu. Lielākā atšķirība ir tā, ka tetovēšanas krāsu vietā permanentajam grimam izmanto īpašus pigmentus, kas var būt neorganiski (minerālpigmenti) vai organiski (sintētiskie organiskie pigmenti). Un šie īpašie pigmenti no tetovēšanas krāsas atšķiras ar to, ka tie ir vieglāki labojami un no tiem ir vieglāk atbrīvoties nevēlama rezultāta gadījumā.

Permanentā grima procedūras plusi un mīnusi

Permanentā grima procedūrai ir vairāki ieguvumi, kā daži no tiem:

nav jātērē laiks meikapa uzlikšanai (kā arī pēc tam – tā noņemšanai);

var ieekonomēt līdzekļus, kas tiktu izlietoti kosmētikas iegādei;

permanentais grims nevar izsmērēties, piemēram, karstā laikā vai apmeklējot SPA;

slodzes, ko var izraisīt kosmētika, samazināšana ādai;

Pie permanentā grima procedūras mīnusiem un riskiem, savukārt, var minēt:

alerģiskas reakcijas;

infekciju slimības (piemēram, pēc procedūras ķermenī var aktivizēties herpes vīruss).

Kvalificēts speciālists – veiksmīgas procedūras atslēga

Permentajam grimam ir divas pamattehnikas – ieēnošanas (saukta arī par pūdera, okera vai pikseļu) un matiņu. Kā arī, praksē bieži tiek izmantota kombinētā tehnika. Katrai no tām ir savs pielietojums, specifika un rezultāts. Izvēlēties atbilstošāko mikropigmentācijas tehniku ir meistara atbildība, kas veic šo procedūru.

Taču par estētisko rezultātu ne mazāk svarīgs ir veselības faktors. Proti, profesionāls, pieredzējis un atbildīgs speciālists bez ārsta atļaujas neveiks permanentā grima procedūru klientam, kuram ir kāda akūta vīrusa vai infekcijas saslimšana (gripa, saaukstēšanās u. c.), cukura diabēts, C hepatīts, astma vai cita slimība, kas var radīt vēlākus sarežģījumus.

Tikpat svarīgs kā klienta veselības stāvoklis ir higiēnas prasību ievērošana procedūras kabinetā, jo tā kā mikropigmentācijas laikā tiek tiešā veidā skarta āda, lietojot nesterilizētus rīkus un neievērojot citas drošības procedūras, pastāv paaugstināts infekcijas risks.

Tāpat kvalificēts speciālists sniegs norādījumus, kas jāizpilda gatavojoties procedūrai. Tostarp, aizdomu gadījumā, kad klientam varētu rasties alerģiska reakcija pret pigmentu, kas tiks ievadīts ādā, meistars drošības labad pārliecināsies par to. Kā? Viens no paņēmieniem – ievadīt pigmentu nelielā laukumā aiz auss, kam seko šīs ādas zonas novērošana.

Ieteikumi pēc permanentā grima iegūšanas

Mikropigmentācijas procedūra pati par sevi nav sāpīga, jo tās laikā tiek pielietota efektīva lokālā anestēzija. Taču, lai āda ātrāk un nemanāmāk sadzītu, ir svarīgi ieklausīties meistara sniegtajās norādēs par atkopšanās procesu, tostarp, pēc procedūras vēlams ievērot šādus būtiskus nosacījumus:

neberzēt, nerīvēt un neplēst radušās kreveles (tām jāļauj brīvi nokrist pašām);

vismaz nedēļu izvairīties no intensīvas svīšanas (pirts, trenažieru zāle u. c.);

nesauļoties vismaz četras nedēļas;

desmit dienas izvairīties no vannas, baseina un citu ūdenstilpņu apmeklējuma, kā arī ilgstošas atrašanās dušā;

divas dienas nelietot rūgstošus alkoholiskos dzērienu;

lietot Larifan Ungo ziedi, uzklājot to mikropigmentācijas procedūras vietās reizi dienā.

