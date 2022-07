Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 18.07. līdz 24.07.

Pirmdiena, 18. jūlijs

Vārdadienu svin Rozālija, Roze

Dilstošs mēness Zivju zvaigznājā

Labvēlīgs laiks ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, manikīram un pedikīram.

Lunārā mēneša 19. diena no pulksten 0:10 – APJUKUMA DIENA. Jutīsieties garīgi iztukšots, smaga saskarsme, var iestāties garīgs apjukums. Viegli krist kārdināšanā. Atbrīvojieties no meliem un lepnības. Neļaujieties ilūzijām un svešai ietekmei. Nepieņemiet lēmumus un neskaidrojiet attiecības. Nesāciet sarunas par kopdzīvi, neslēdziet laulību. Piemērota diena mājas kārtošanai, vecu lietu izmešanai.

Pašsajūta. Smaga diena. Uzmanīgi ar zālēm un alkoholu. Jutīgi reproduktīvie orgāni, zarnas – iespējama saindēšanās. Pārtikā priekšroku dodiet augļiem un ogām.

Čika laiks: 9:43-14:17

Saule lec pulksten 5:04

Saule riet pulksten 21:53

Otrdiena, 19. jūlijs

Vārdadienu svin Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra

Dilstošs mēness Auna zvaigznājā

Labvēlīgs laiks pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, solārijam, ausu caurduršanai, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 20. diena no pulksten 0:17 – IZLĒMĪBAS DIENA. Sāciet ko jaunu. Viegli, atmetot visas šaubas, beidzot pieņemiet svarīgu lēmumu. Enerģētika dod spēku garīgajai izaugsmei. Dienu pavadiet mājās, uzmanību veltot saimnieciskām un ģimenes lietām. Ievērojiet tradīcijas. Lasiet svētos rakstus. Nenodarbojieties ar dziedniecību, ja vien nav lieli enerģijas uzkrājumi. Enerģija var izsīkt. Bīstami būt lepnam, īgnam un augstprātīgam.

Pašsajūta. Īstais laiks atteikties no sliktiem ieradumiem. Nepārpūlējiet redzi. Atturieties no gaļas.

Saule lec pulksten 5:06

Saule riet pulksten 21:52

Trešdiena 20. jūlijs

Elijāsa jeb Pērkona diena

Seni ticējumi iesaka šajā dienā nevākt un nekraut sienu, lai strādnieku nenospertu zibens un pērkons. Latgalē saistībā ar šo dienu pierakstīts ticējums: „Uz pasaules galu pats velns vadāšot apkārt pīrāgus un došot ļaudīm. Tad dieva pacietībai būšot gals un viņš sūtīšot Elijāsu ar Jezajāsu, lai tie ar zibeņiem sasperot ļauno garu.”

Vārdadienu svin Ritma, Ramona

Dilstošs mēness Auna zvaigznājā. Pēdējais ceturksnis, kulminācija pulksten17:19

Labvēlīgs laiks pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, solārijam, ausu caurduršanai, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 21. diena no pulksten 0:23 – DRAUDZĪBAS DIENA. Enerģētika modina aktivitāti, sniedz drosmi. Ļoti labvēlīga diena, lai iekārtotos jaunā darbā. Tas nodrošinās veiksmīgu karjeru un izaugsmi. Diena, kas jāvelta draudzībai, savstarpējai atklātībai, apvienībai. Laba diena masu pasākumiem, pirkšanai, pārdošanai, īpaši, ja darījumi saistīti ar risku. Ja kaut ko pazaudē, tas drīz atradīsies. Esiet godīgi un taisnīgi pat sīkumos.

Pašsajūta. Ievērojiet ķermeņa tīrību. Izvēlieties fiziskas aktivitātes brīvā dabā. Īpaši ieteicamas auksta ūdens procedūras. Jutīgs jostas un krustu apvidus. Nepārslogojiet aknas.

Dilstoša mēness 12 stundu mazā atslodze no pulksten 11:19 līdz pulksten 23:19.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 17:19-21:23

Saule lec pulksten 5:08

Saule riet pulksten 21:50

Ceturtdiena, 21. jūlijs

Vārdadienu svin Melisa, Meldra, Meldris

Dilstošs mēness Vērša zvaigznājā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, attīrošām sejas, ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai. mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 22. diena no pulksten 0:30 – IZGLĪTĪBAS DIENA. Laiks, lai uzkrātu zināšanas, apgūtu amatu, pētītu savas dzimtas saknes, veidotu ciltskoku, padomātu par priekšgājējiem. Dalieties ar savu pieredzi un zināšanām. Esiet dāsni visās jomās. Ieteicama meditācija. Nerisiniet praktiskus jautājumus, nesāciet neko jaunu.

Pašsajūta. Neceliet smagumus, izvairieties no asām un straujām kustībām. Jutīga mugurkaula lejasdaļa, krusti, gūžas. Vēlams sātīgi paēst.

Saule lec pulksten 5:09

Saule riet pulksten 21:49

Piektdiena, 22. jūlijs

Pulksten 17:26 Saule pāriet Lauvas zīmē

Madalēnas diena, Svētās Marijas Magdalēnas diena

Ticējums vēsta, ka šajā dienā nedrīkst vest sienu šķūnī vai taisīt siena kaudzes, tad zibens ēku vai kaudzi nodedzināšot.

Vārdadienu svin Marija, Marika, Marina

Dilstošs mēness Vērša zvaigznājā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, attīrošām sejas, ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai. mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 23. diena no pulksten 0:39 – ZIEDOŠANĀS DIENA. Enerģētika ir smaga, tumša un ļoti spēcīga. Var provocēt cilvēkus uz agresiju. Periods, kas saistīts ar varmācību, vecā sagraušanu, izpostīšanu un jaunā veidošanu, reformām. Izvairieties no atriebības. Diena pieprasa piedošanu, ziedošanos un nožēlu. Neieslīgstiet naidā, dusmās, mazkustīgā dzīvesveidā. Tīriet māju, dedziniet sveces.

Pašsajūta. Spontāni pieaug seksuālā enerģija, var būt bīstama veselībai. Jutīgi dzimumorgāni, mugurkauls. Vingrojiet!

Saule lec pulksten 5:11

Saule riet pulksten 21:47

Sestdiena, 23. jūlijs

Vārdadienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

Dilstošs mēness Dvīņu zvaigznājā

Labvēlīgs laiks solārijam, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 24. diena no pulksten 0:50 – AUGLĪBAS DIENA. Mostas dabas spēki, grūst vecais, top jaunais, ļaujot piedzīvot atklāsmes. Pamatu likšana jebkuram projektam sola veiksmi. Labs laiks bērna ieņemšanai. Neļaujieties vieglprātīgiem sakariem.

Pašsajūta. Dienu veltiet veselības nostiprināšanai, jo enerģijas rezerves izsīkst. Vārga nervu sistēma un asinsrite. Jutīgi dzimumorgāni. Uzmaniet kājas un acis.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 2:45-8:11

Saule lec pulksten 5:13

Saule riet pulksten 21:45

Svētdiena, 24. jūlijs

Vārdadienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, Kristiāns

Dilstošs mēness Dvīņu zvaigznājā

Labvēlīgs laiks solārijam, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 25. diena no pulksten 1:07 – PĀRDOMU DIENA. Ļaujieties pārdomām, nesteidzīgām pastaigām vienatnē. Ieklausieties savā iekšējā balsī, izvērtējiet citu padomus. Izvairieties no steigas, spriedzes, konfliktiem, pārsteigumiem, arī no smagumu celšanas. Veiksmīga diena braucieniem, tirdzniecībai, tieslietām.

Pašsajūta. Attīriet no sārņiem garu un organismu. Ieteicama ārstnieciskā badošanās, masāža. Vēlami vingrojumi, kas palīdz atbrīvoties no emocionālā sasprindzinājuma. Jutīgi dzirdes orgāni.

Saule lec pulksten 5:15

Saule riet pulksten 21:44