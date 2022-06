5 padomi, ko ņemt vērā pirms permanentā grima procedūras

Kosmētiskā tetovēšana bauda lielu popularitāti, jo pēc tās vairs nav jāraizējas par grima atjaunošanu pēc peldēšanās, sauļošanās vai fiziskām aktivitātēm. Permanentais grims tāpat var aizstāt vai uzlabot ādas krāsu, paslēpjot nelielus defektus. Visbiežāk sievietes izvēlas šādi akcentēt sejas zonu, tostarp uzacis, skropstas, plakstiņus un lūpas.

Kā notiek procedūra

Lielākā daļa kosmētiskās tetovēšanas procedūru prasa tikai lokālu anestēziju, lai atsāpinātu ādu. Lai ievadītu pigmentu ādā, izmanto pildspalvai līdzīgu instrumentu vai standarta tetovēšanas aprīkojumu. Adata iedursies dažu milimetru dziļuma ādas dermas slānī, un tiks injicēts dzelzs oksīda pigments.

Procedūras veikšanai nepieciešamas no 30 minūtēm līdz vairākām stundām. Kad procedūra pabeigta, tiks ievadīts antiseptisks līdzeklis, lai uzturētu tās skarto vietu tīru. Tiks uzklāts ziede, lai mīkstinātu ādu un veicinātu dzīšanu.

Kam piemērots permanentais grims

Permanentais grims ir piemērots ikvienam, kurš vēlas uzlabot izskatu, vienlaikus izvairoties no nepieciešamības regulāri uzklāt dekoratīvo kosmētiku. Tas palīdz veidot noturīgu uzacu un skropstu līniju, akcentēt lūpas un dažos gadījumos padarīt mazāk redzamas rētas.

Permanentais grims saglabājas no pusotra līdz trīs gadiem. Grims izbalē ātrāk saules ultravioleto staru iedarbībā. Jāņem vērā, ka pirmajās dienās pēc procedūras krāsa izskatīsies tumšāka nekā izraudzītais tonis, bet jau dažu dienu laikā tā izlīdzināsies, tāpat izzudīs bieži novērojamā plankumainība, kas jo īpaši raksturīga lūpām.

Jāizvēlas tikai sertificēti meistari

Pirms lemt par labu permanentajam grimam, rūpīgi jāizvēlas sertificēts meistars – noteikti nekautrējieties pārliecināties par apliecinošu dokumentu esamību, atsakieties no procedūras, ja rodas šaubas par visu higiēnas prasību ievērošanu salonā. Lai arī tetovējot tiek skarts tikai ādas virsējais slānis, caur to organismā var iekļūt dažādas, arī bīstamas, infekcijas.

Ja netiek izmantotas sterilizētas adatas vai ja tinte ir piesārņota, vienmēr pastāv inficēšanās iespēja. Nesterilas adatas var pārnest slimības, piemēram, hepatītu, cilvēka imūndeficīta vīrusu un herpes vīrusu.

Alerģija un traumas

Veidojot permanento grimu, var rasties alerģiska reakcija pret tetovējuma tintes krāsu jeb tajā izmantotajiem pigmentiem. Tāpēc mazā ādas laukumiņā jāveic iepriekšēja pārbaude, lai redzētu, vai nerodas nevēlama reakcija.

Ļoti uzmanīgi jāizturas pret acs kontūrlīnijas iezīmēšanu ar kosmētiskā tetovējuma palīdzību, jo iespējamas dažādas komplikācijas, sākot ar skropstu izkrišanu līdz pat smagām plakstiņu traumām.

Vēl viens risks ir mezgliņu un rētaudu veidošanās: organisms tetovējuma tinti var uzskatīt par “svešķermeni” un reaģēt uz to, veidojot mezgliņus, tā dēvētās granulomas, ap pigmenta daļiņām.

Ādas sadzīšana var ilgt līdz desmit dienām, un ir pilnīgi normāli, ka uz apstrādātās vietas izveidojas neliela krevele. Tai jāļauj dabīgi nokrist dažu dienu laikā, bet nekādā gadījumā nedrīkst aiztikt, berzt vai noņemt. Pēc dažām dienām tā nokritīs pati.

Kā pareizi kopt ādu pēc procedūras

Komplikācijas pēc permanentā grima procedūras visbiežāk rodas, ja pietrūcis informācijas, kā pareizi kopt ādu pēc grima izveidošanas. Piemēram, ieteicams sadzīšanas periodā lietot Larifan produktus, tostarp lūpu balzamu.

Cilvēkiem, kas iepriekš cietuši no aukstumpumpas jeb herpes vīrusa izraisītām čūlām uz lūpām vai sejas, ir lielāks risks piedzīvot infekcijas aktivizēšanos pēc permanentā grima izveidošanas, tāpēc vēlams pirms un pēc procedūras izmantot ziedi Larifan Ungo.

Ziedes Larifan Ungo sastāvā iekļauts patentēts dabiskas izcelsmes komponents dsRNA Larifan, kas piešķir ziedei papildus vērtību. dsRNA Larifan paaugstina organisma lokālo pretestību pret nevēlamu apkārtējās vides faktoru iedarbību, tostarp pret vīrusu nokļūšanu organismā. Tāpēc vēlams to lietot dažas dienas pirms kosmētiskās tetovēšanas procedūras un arī trīs četras dienas pēc tās.

Ziede ne tikai palīdzēs novērst inficēšanos vai virusa izpausmes, bet arī nomierinās ādas kairinājumu, kas tāpat kā apsārtums un pietūkums ir normālas reakcijas pēc permanentā grima veidošanas. Lai pasargātu apstrādāto vietu no tieša kontakta ar ūdeni, divas nedēļas sargājiet to no ūdens, pirms dušas uzklājot plānu ziedes Larifan Ungo kārtiņu.

Foto: Publicitātes foto

Lai nodrošinātu permanentā grima noturību, pirmajās četrās nedēļās pēc procedūras jāizvairās no:

sauļošanās;

saunas un SPA apmeklējumiem;

dekoratīvās kosmētikas lietošanas;

fiziskām aktivitātēm, kas saistītas ar svīšanu.

Dažas dienas pēc procedūras ieteicams atturēties no ziepju vai citu vielu lietošanas, kas var kairināt ādu. Ja rodas infekcija, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Lai varētu veikt atkārtotu darbības, nepieciešams četru nedēļu dzīšanas periods, kura laikā arī ieteicams lietot Larifan Ungo ziedi.

Raksts tapis sadarbībā ar Lotos Pharma interneta veikalu Avemed.lv.