Kima Kardašjana noliedz, ka būtu atdevusi Merilinas Monro kleitu “ļoti sliktā stāvoklī”

Kima Kardašjana ir apsūdzēta par Merilinas Monro ikoniskās kleitas atdošanu “sliktā stāvoklī” pēc tam, kad viņa tajā apmeklēja aizvadītajā mēnesī notikušo “Met Gala” kostīmu balli.

Eksperti skarbi kritizēja 41 gadus veco realitātes šova zvaigzni par to, ka viņa atļāvusies uzvilkt Merilinas Monro leģendāro kleitu, kurā kino dīva 1962. gadā sveica ASV prezidentu Džonu Kenediju, izpildot “Happy Birthday Mr President”.

Kad Kima pārsteidza “Met Gala” kostīmu balles apmeklētājus, ierodoties šajā leģendārajā tērpā, nekavējoties sākās dažādas valodas.

Realitātes TV zvaigzne pati pastāstīja, ka nokritusies svarā par 7 kilogramiem, lai varētu uzvilkt šo tērpu. Kad viņa bija nogājusi pa sarkano paklāju, Kima tūlīt pat pārģērbās. Pie ieejas Metropolitēna muzejā Kardašjanai bija sagatavota speciāla slēgta ģērbtuve, kur viņa oriģinālo tērpu nomainīja pret kopiju un atlikušo vakaru pavadīja tajā.

Pēc Kimas Kardašjanas drosmīgā iznāciena kompānijas “The Marilyn Monroe Collection” pārstāvji padalījušies ar fotogrāfijām, norādot, ka ekspozīcijā izliktajai kleitai tagad “pazuduši kristāli”, bet daži no tiem “karājoties vienā diegā”.

Taču kāds Kimai tuvs cilvēks noliedzis apsūdzības, portālam DailyMail norādot, ka šie attēli “nav precīzi” un apgalvojumi, ka realitātes šova zvaigzne būtu sabojājusi kleitu, ir “absolūti nepatiesi”.

Paziņa norāda uz to, ka slavenajai kleitai jau bija nodiluma pazīmes, pirms Riplija muzejs to iegādājās. Turklāt Kima šajā kleitā bija ģērbusies mazāk nekā 15 minūtes, kad gāja pa sarkano paklāju.

Kleitu Kimai aizdeva “Ripley's Believe It Or Not” muzeja amatpersonas. Tērps šeit glabājās kontrolētā temperatūrā kopš tā iegādes 2016. gadā par satriecošiem 5 miljoniem ASV dolāru.

Pēc amatpersonu lēmuma aizdot kleitu realitātes šova zvaigznei, lai viņa tajā apmeklētu “Met Gala” pasākumu, vēsturnieki nosodīja muzeja rīcību.

Attēli ar Merilinas Monro it kā sabojāto kleitu – kas tagad kļuvuši par interneta sensāciju – aizvadītajā svētdienā, 12. jūnijā, uzņēmis kāds Čads Maikls Morisets.

Pie fotogrāfijām sadusmotie modes eksperti piebilduši: “Te nu bija morālie principi un kleitas saglabāšana. @ripleysbelieveitornot, vai tas bija tā vērts?”

Lai gan nav iespējams apstiprināt attēlu autentiskumu, simtiem interneta lietotāju sākuši kritizēt Kimu un muzeju, tiklīdz internetā parādījās šīs fotogrāfijas.

“Trūkst tik daudz kristālu,” atzīmēja viens interneta lietotājs.

“Izskatās, ka tā ir sliktā stāvoklī pēc visiem šiem gadiem, kad tik rūpīgi glabāta un sargāta. Tik skumji,” piebalsoja otrs.

“Pirmkārt, nekādā gadījumā nevajadzēja atļaut viņai aizņemties šo kleitu,” norādīja kāds cits.

“Tikai tas parāda, ja esat liela slavenība, jūs burtiski varat iegūt visu, ko vēlaties. Šī bija vēstures daļa, un tagad tā ir sagrauta,” žēlojās vēl kāds.

Visa šī ažiotāža notikusi pēc tam, kad Kima leģendārajā tērpā bija ģērbusies vien 15 minūtes, izejot uz “Met Gala” kostīmu balles sarkanā paklāja un Riplija muzejs pēc tam izplatīja oficiālu paziņojumu, kurā norādīja, ka kleita atgriezta “lieliskā” stāvoklī.

“Bija veltīta liela rūpība, lai saglabātu šo popkultūras vēstures daļu,” vēl 2. maijā norādīja muzeja pārstāvji.

“Apģērba stāvoklis bija galvenā prioritāte. Kleitai netika veiktas nekādas izmaiņas, turklāt pēc iziešanas pa sarkano paklāju Kima oriģinālo kleitu nomainīja pret tās kopiju.”

Intervijā modes žurnālam “Vogue” Kima pastāstīja, ka ļoti uzmanīgi izturējusies pret šo tērpu.

“Es ar cieņu izturos pret šo tērpu un saprotu tā nozīmi ASV vēsturē,” norādīja Kima. “Es nekādā gadījumā neatļautos tajā sēdēt un ēst, vai pakļaut apģērbu jebkādam citam riskam.” Lai maksimāli sargātu tērpu, Kima iepriekš bija izmēģinājusi savu gājienu pa sarkano paklāju un kāpnēm, kā arī bija atteikusies no dekoratīvās kosmētikas uz auguma, ko citkārt regulāri lieto.