Kas jāievēro, lai pašiedeguma krēms sniegtu skaistu un noturīgu efektu?

Lai iedrošinātu Tevi izmēģināt paštonējošos līdzekļus vai dot tiem otro iespēju, ja kādreiz esi tajos vīlusies, esam apkopojuši vairākus padomus par šo produktu lietošanu. Tie palīdzēs iegūt skaistu un vienmērīgu ādas toni, kā arī paildzināt iedeguma noturību.

Āda pirms paštonējošo produktu uzklāšanas jāmitrina un jāskrubē

Gluda, maiga un labi sagatavota āda ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai paštonējošie līdzekļi spētu izveidot vienmērīgu un skaistu toni. Tāpēc ir ļoti būtiski pirms šo līdzekļu lietošanas ādu sakopt – atbrīvoties no nevēlamā apmatojuma un veikt pilnu skrubēšanu.

Vislabāk to darīt vismaz 8–24 stundas pirms paštonējošo produktu lietošanas, lai āda paspētu nomierināties un atjaunot tās pH līmeni. Īpaši rūpīgi jānoskrubē elkoņi, ceļgali, papēži un citas zonas, kur mēdz veidoties ādas sabiezējumi.

ATCERIES: jāizvēlas skrubis un arī citi mazgāšanās līdzekļi bez eļļas, jo taukainā kārtiņa, kas paliks uz ādas, traucēs vienmērīgi uzklāt pašiedeguma krēmu. Rezultātā vari attapties ar neglītiem gaišākiem un tumšākiem pleķiem uz visa ķermeņa.

Ja Tavai ādai ir tendence uz sausumu, tad jau vairākas dienas pirms paštonējoša produkta lietošanas sniedz ādai regulāru papildu mitrināšanu ar losjonu vai citu produktu.

Sol de Janeiro Bum Bum Body Scrub (Ķermeņa skrubis)

Douglas Home SPA Leilani Bliss Regenerating Body Scrub (Ķermeņa skrubis)

KYLIESKIN Coconut Body Scrub (Ķermeņa skrubis)

Marence Salt Body Scrub Bitter Lemon (Ķermeņa sāls skrubis)

Dermacosmetics Exfoliating & Renewing 2-in-1 Body Scrub (Ķermeņa skrubis)

Jāievēro pareiza uzklāšanas tehnika

Lai iedegums neveidotu neglītus pleķus, svītras un citus defektus, tā uzklāšanai vislabāk izmantot speciālu cimdiņu. Ar to, veicot apļveida kustības, līdzeklis maigi jāiemasē ādā virzienā no kājām uz augšu. Ar krēmu nevajadzētu skopoties, lai efekts būtu vienmērīgs. Ja līdzekli uzklāj ar plaukstām, tad pēc tam tās notīri ar mitro salveti, lai izvairītos no iekrāsošanās, bet nevajag rokas mazgāt ar ūdeni, lai plaukstu virspuse nezaudētu toni.

Vairums ķermenim paredzēto produktu nav piemēroti lietošanai uz sejas, jo ir pārāk intensīvi, tāpēc sejai izvēlies citu līdzeklis, kas pielāgots ādai tieši šajā zonā.

ATCERIES: vienmēr jāizlasa līdzeklim pievienotā instrukcija. Tajā var būt specifiskas norādes par lietošanu, jo līdzekļi atšķiras pēc to konsistences un arī iedarbības laika.

Sienna X Professional Luxury Self Tan Mitt (Cimdiņš paštonējošā produkta uzklāšanai)

Isle of Paradise Tanning Applicator Mitt (Tanning Applicator Mitt)

James Read Tanning Mitt (Cimdiņš pastonējošā līdzekļa uzklāšanai)

Isle of Paradise Tanning Applicator Mitt (Tonēšanas cimdiņš)

St. Tropez Double Sided Luxe Velvet Applicator Mitt (Cimds paštonējošā produkta uzklāšanai)

Pēc uzklāšanas jāievēro piesardzība

Visvairāk kļūdu, kas rezultējas ar toņa defektiem, parasti tiek pieļauts tieši pēc krēma uzklāšanas.

Vairumā gadījumu produkts savu paliekošo toni izveido un nostiprina 4–6 stundu laikā, kad arī ir jāievēro saudzējošs režīms. Nevajadzētu vilkt ciešu apģērbu, apavus ar siksniņām, vēlams izvairīties no aktivitātēm, kas veicina svīšanu.

Tas var radīt nospiedumus un gaišākus laukumus vietās, kur bijusi cieša saskare, piemēram, ar apģērbu. Vislabāk pēc krēma uzklāšanas pavadīt laiku mājās vieglā un brīvā apģērbā.

Ilgākam efektam āda saudzīgi jākopj

Kad esi veiksmīgi tikusi pie vienmērīga un skaista mākslīgā iedeguma – izbaudi to un neslēp no apkārtējo skatieniem! Bet, lai ilgāk saglabātu lielisko rezultātu un izvairītos no ādas sabiezējumiem, vienu vai divas reizes nedēļā izmanto maigu skrubi.

Ar ilgu mazgāšanos vannā gan nevajadzētu aizrauties, labāk izvēlēties dušu. Ja vēlies, vari ikdienas ķermeņa losjonam vai citam produktam pievienot tonējoša koncentrāta vai izmantot citu ķermeņa produktu ar viegli tonējošu efektu. Tas ļaus baudīt skaisto iedegumu vēl ilgāk.

Atceries, ka pašiedeguma krēms vai cits produkts jāizvēlas nevis pēc Tava esošā ādas toņa, bet gan pēc tā, kādu toni vēlies iegūt – gaišu, vidēju vai tumšu.

DOUGLAS sortimentā Tu atradīsi daudzus lieliskus un ādai draudzīgus pašiedeguma līdzekļus gan ķermenim, gan sejai.

ONE.TWO.FREE! Self-Tan Drops (Paštonējošais krēms)

Douglas Self Tanning Body Lotion 200 ml (Paštonējošais krēms)

Collistar Face Magic Drops (Paštonējošais koncentrāts sejai)

James Read Gradual Tan Sleep Mask Face Retinol (Pašiedeguma nakts sejas maska ar retinolu)

Clarins Self-Tann Body Booster (Paštonējošs serums)

Sienna X Professional Ultra Dark Q10 Tinted Self Tan Sleep Lotion (Tumšā iedeguma paštonējošs losjons)

Vita Liberata Fabulous Self Tanning Tinted Mousse (Paštonējošās putas)

Isle of Paradise Happy Tan – Gradual (Paštonējošs līdzeklis)

St. Tropez Daily Firming Lotion Tinted (Tonējošs, nostiprinošs ikdienas losjons)

Tan-Luxe The Water Self-Tan Light/Medium (Paštonējošais ūdens ķermenim)

Sensai Silky Bronze Self Tanning for Body (Pašiedeguma krēms ķermenim)

Dior Bronze Bronze Self-Tanning Jelly Gradual Sublime Glow (Paštonējošā želeja sejai)

Madara Fake It Natural Look Self Tan Milk (Paštonējošs pieniņš ķermeņa ādai)

Sisley Self Tanning Body Skincare (Pašiedeguma krēms ķermenim)

Estelle & Thild Self Tan Drops (Pašiedeguma pilieni)

Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv