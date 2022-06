Deniss Ševeļovs ikdienai izvēlas koplietošanas velosipēdu

Kādēļ tu pārvietojies ar velosipēdu?

Man, diemžēl, vēl nav autovadītāja tiesību. Mana auto alternatīva ir visas pieejamās mikromobilitātes iespējas Rīgā. Es izmantoju e-skūteri, kad nevēlos svīst, un bieži “nextbike LV” Lidl koplietošanas velosipēdu. Ar velobraukšanu es arī nodrošinu papildu sportiskas aktivitātes savā ikdienā. Vispār ir lieliski, ka tādi koplietošanas velosipēdi ir, un es ļoti novērtēju, ka Lidl šo atbalsta - tie kļūst pieejamāki Rīgā. Visur pasaulē lielajās pilsētās ir koplietošanas velosipēdi, zinu, ka nekur tie paši par sevi nav rentabli – šo pakalpojumu vai nu dotē pašvaldība vai uzņēmēji. Te ir tāda “win-win” situācija – Lidl atbalsta foršu lietu, kas atbilst viņu filosofijai – veselīga dzīvesveida veicināšana, bet ieguvēji ir visi velo lietotāji.

Kādas, tavuprāt, ir galvenās priekšrocības, pārvietojoties ar koplietošanas velo?

Man nav jāuztraucas par velosipēda novietošanu nedz mājās, nedz aizbraucot uz galamērķi. Principā koplietojamo velosipēdu var atstāt jebkur, kur tas netraucē citu cilvēku pārvietošanos. Aizbrauc līdz galamērķim un atstāj. Tik vienkārši! Protams, izdevīgāk to ir atstāt t.s. bāzes stacijās, kas ir arī pie katra Lidl veikala Rīgā. Es uzskatu, ka jāciena visi satiksmes dalībnieki, un nekad velosipēdu vienkārši nenometu ielas vidū. Man nav jāraizējas arī par velosipēda apkopi, es to saņemu labā tehniskā stāvoklī, ko garantē pakalpojuma sniedzējs, un varu arī aplikācijā norādīt, ja ritenim ir kādas tehniskas problēmas. Es nevaru iedomāties, ka man vajadzētu meklēt velo meistaru. Ērta mobilā aplikācija man ļauj gan rezervēt velosipēdu, lai es būtu drošs, ka īstajā brīdī man būs velo, gan arī atrast tuvāko pieejamo riteni dienās, kad ļoti nesteidzos. Tā kā velosipēda darbināšanas spēks ir mana fiziskā aktivitāte, tas nekad nebūs izlādējies kā daži vecie e-skūteri un citi elektriskie transportlīdzekļi. Man nepatīk gaidīt, man patīk būt procesā.

Ko tu ieteiksi ņemt vērā, pārvietojoties ar koplietošanas velosipēdu?

Pirmkārt, ir jāciena īpašums, kas ir nodots manā rīcībā – velosipēds nepieder man, es to nomāju, un pēc manis to lietos vēl citi braucēji. Otrkārt, ja izīrētajam velo es pamanu kādu kļūmi, kaut kas nedarbojas vai riepa nolaidusi gaisu, es noteikti paziņoju velosipēda attiecīgajam uzturētājam. Treškārt, pārvietojoties ar velo transportu, es maksimāli cenšos izmantot velo celiņus, nevis ietves vai automašīnām paredzēto ceļa daļu. Rīgas infrastruktūra attīstās, radot pārvietošanās ceļus katram transporta līdzekļa veidam. Šos trīs principus es ievēroju un aicinu ievērot arī citus. Un vēl divi ļoti praktiski ieteikumi: vienmēr paņem līdzi ūdens pudeli un padomā, ko velc mugurā. Ja tavs brauciens ir no viena ielas gala līdz otram, OK – der jebkas, ko uzvilkt, bet ja tavs brauciens ir pie vecākiem ārpilsētā, padomā par pareizu apģērbu.

Kāda ir tava pieredze tieši ar “nextbike LV”?

“nextbike LV” izmantoju jau kopš tā ienākšanas Latvijā. Man patīk ērtā un saprotamā aplikācija, “nextbike LV” velo novietnes ir tuvu manai dzīves vietai – tas man ir ļoti izdevīgi. Groziņi uz velosipēda ļauj ielikt gan mugursomu, gan citas līdzpaņemtās lietas. Pārsvarā šos velosipēdus izmantoju brīvdienās, kad nesteidzīgi varu baudīt braucienu. Man nav jāuztraucas, ka kavēšu kādu tikšanos vai pasākumu.

Kā tu teiktu – cilvēki pārvietojas ar velosipēdiem stilošanas, ērtības vai pārliecības dēļ?

Es esmu starp tiem, kuriem ērtība un pārliecība iet roku rokā. Man nepatīk sēdēt automašīnā pasažiera vietā, garlaikoties un kratīties pa Rīgas bruģētajām ielām – tas man izraisa mokas. Es labāk baudu skaistos skatus un svaigo gaisu, pārvietojoties ar velosipēdu. Un centra ietvaros arī nenoliedzami ātrāk. Bet tikpat svarīga man ir sajūta, ka es daru labu lietu – samazinu CO2 izmešus, jo mana pārvietošanās nepiesārņo pilsētas gaisu. Un vēl estētiskais aspekts arī – velosipēdi Rīgas ielās veido mūsu pilsētu vēl mūsdienīgāku un skaistāku. Rīga ir ļoti skaista, jāizmanto iespēja to apskatīt!