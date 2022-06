Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 13.06. līdz 19.06.

Pirmdiena, 13. jūnijs

Vārdadienu svin Zigfrīds, Ainārs, Uva

Pilnmēness Strēlnieka zvaigznājā kulminācija 14. jūnijā

Labvēlīgs laiks barojošām, mitrinošām, ķermeņa maskām un procedūrām, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, vakuummasāžai, masāžai, SPA procedūrām.

Lunārā mēneša 15. diena no pulksten 21:44 – KĀRDINĀJUMU DIENA. Katrā no mums aktivizējas iekšējā čūska – kārdinātāja, un mēs ieraugām visādu veidu kārdinājumus. Cilvēki ir neaizsargāti, laiski, ietekmējami, pakļauti seksuālajām izpausmēm. Uzdzīvei var būt nelabvēlīgas sekas. Nostipriniet pašdisciplīnu. Aktīvi aizstāviet taisnību. Esiet godīgi un atklāti. Varat izbaudīt svētlaimi mīlestībā.

Pašsajūta. Uzmaniet vēdera dobuma orgānus. Atsakieties no āboliem un citiem iņ tipa produktiem. Uzturā lietojiet diētiskus produktus karstā veidā. Ieteicami pākšaugi, graudaugi, japāņu ēdieni. Diētas diena. Drīkst baudīt nedaudz vīna. Saslimušie ātri atlabs.

Čika laiks: 0:40-1:31

Saule lec pulksten 4:38

Saule riet pulksten 22:08

Otrdiena, 14. jūnijs

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Atceramies savai dzimtai un tautai piederīgos, kuri pret savu gribu nokļuva Sibīrijā.

Vārdadienu svin Tija, Saiva, Saivis, Sentis, Santis

Pilnmēness Strēlnieka zvaigznājā kulminācija pulksten 14:52

Labvēlīgs laiks barojošām, mitrinošām, ķermeņa maskām un procedūrām, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, vakuummasāžai, masāžai, SPA procedūrām.

Lunārā mēneša 16. diena no pulksten 23:20 – MĒRENĪBAS DIENA. Taisnprātība, līdzsvars un harmonija starp astrālo un fizisko ķermeni. Enerģija īpaši harmoniska, saudzējiet šo mieru un iekšējo komfortu. Uzvedieties klusu un ievērojiet mērenību it visā. Idejas, kas iešaujas prātā, būs veiksmīgas. Iespējams atrisināt ilgstošas finanšu problēmas. Savukārt naidīgums, agresija, skaudība var gremdēt morāli.

Pašsajūta. Veselīga mierīga pastaiga, duša. Iespējamas kaulu slimības. Neēdiet gaļu, sēnes. Asins atjaunošanas diena, lietojiet dzelzi saturošus produktus.

Pilnmēness 24 stundu lielā atslodze no 14. jūnija pulksten 2:52 līdz 15. jūnija pulksten 2:52

Čika laiks: 17:58-24:00

Saule lec pulksten 4:38

Saule riet pulksten 22:09

Trešdiena 15. jūnijs

Vītus diena - sējas laika beigas un pļaujas sākums

Tautas ticējumi vēsta: četras dienas pirms Vītus dienas bija jābeidz sēt. Pēc Vītus dienas sētā labība nenogatavojas.

Līdz šai dienai nedrīkst ar izkapti pļaut govīm zāli, tā vietā plēšot to ar rokām. Turpretī, ja pirms šīs dienas tā tomēr tika pļauta ar izkapti, zāle bija jāaplaista ar sāls ūdeni, lai lopiem kaites nepiemestos.

Vītus dienā saulainu un sausu vasaru paredz zirnekļi, ja tie mežā savelk riņķu tīklus.

Ja Vītus dienā līst – būs bagāts medus gads un laba raža.

Ja Vītus dienā daudz dunduru – siena laikā sagaidāms saulains, sauss un karsts laiks.

Ja Vītus dienā odi dejo spietiem – būs laba vasara.

Vārdadienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija, Vits

Pilnmēness Mežāža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, manikīram, pedikīram.

Lunārā mēneša 17. diena no pulksten 23:30 – LĪKSMES DIENA. Dienu pavadiet jautrā, atraisītā noskaņā kopā ar draugiem. Līksmojiet, bet bez žūpošanas un ālēšanās. Laba diena, kad noslēgt laulību vai harmonizēt iemīļoto attiecības.

Pašsajūta. Dziesmu, spēka vingrinājumu, dzimumtieksmes sublimācijas diena. Zāles labāk nelietot. Visjutīgākās – nieres un sirds asinsvadu sistēma.

Pilnmēness 24 stundu lielā atslodze no 14. jūnija pulksten 2:52 līdz 15. jūnija pulksten 2:52

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 0:00-1:14

Saule lec pulksten 4:38

Saule riet pulksten 22:10

Ceturtdiena, 16. jūnijs

Vissvētākā Sakramenta svētki

Kristus Miesas un asins – svētki svinēti ceturtdienā pēc Svētās Trīsvienības svētkiem. Šajos svētkos katoļi pateicas Dievam par Euharistijas brīnumu un, ejot procesijā, publiski godina Jēzus klātbūtni Vissvētākajā Sakramentā. Šie svētki ir cieši saistīti ar Lielo ceturtdienu. Šo svētku Euharistiskās procesijas pirmsākumi meklējami viduslaikos. 13.gadsimtā Beļģijā dzīvoja augustīniešu klostermāsa svētā Juliāna (Julienne de Mont-Cornillon), kurai Kungs Jēzus atklāja savu vēlēšanos, lai Baznīcā tiktu svinēti Euharistijai veltīti svētki. 1246. gadā svētki pirmo reizi svinēti Ljēžas diecēzes ietvaros. Kristus Miesas un Asins svētki, kā arī tiem piederošā Euharistiskās procesijas tradīcija izplatījās visā Rietumeiropā un turpinājās apmēram 300 gadu. 1979. gadā to atjaunoja pāvests Jānis Pāvils II.

Šie svētki no citiem kristiešu svētkiem atšķiras ar procesiju. Tā radusies no vispārējās tradīcijas procesijā apstaigāt laukus. Tādā veidā cilvēks svētījoši apstaigā zemi, uz kuras viņš dzīvo, un ienes visā savā pasaulē svēto.

Vārdadienu svin Justīne, Juta

Pilnmēness Mežāža zvaigznājā, kulminācija 14. jūnijā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, manikīram, pedikīram.

Lunārā mēneša 17. diena visu dienu – LĪKSMES DIENA. Dienu pavadiet jautrā, atraisītā noskaņā kopā ar draugiem. Līksmojiet, bet bez žūpošanas un ālēšanās. Laba diena, kad noslēgt laulību vai harmonizēt iemīļoto attiecības.

Pašsajūta. Dziesmu, spēka vingrinājumu, dzimumtieksmes sublimācijas diena. Zāles labāk nelietot. Visjutīgākās – nieres un sirds asinsvadu sistēma.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 21:41-24:00

Saule lec pulksten 4:38

Saule riet pulksten 22:10

Piektdiena, 17. jūnijs

Latvijas Republikas okupācijas diena

1940. gada 17. jūnijs ir viena no traģiskākajām dienām Latvijas vēsturē. Dienu iepriekš PSRS Latvijas Republikai uzstādīja ultimātu: nomainīt valdību un ielaist Latvijas teritorijā neierobežotu Sarkanās armijas vienību skaitu. Dažu stundu laikā Latvijas prezidentam Kārlim Ulmanim bija jāizšķiras par valsts likteni. Viņš izšķīrās par padošanos.

1940. gada 17. jūnijā Latvijā no Krievijas un Lietuvas ienāca PSRS karaspēks. Sākās okupācijas laikmets, kas ilga pusgadsimtu un atnesa Latvijas tautai neizsakāmus zaudējumus. Tajā pašā dienā Padomju Savienība okupēja arī Igauniju.

Vārdadienu svin Artūrs, Artis

Dilstošs mēness Ūdensvīra zvaigznājā

Labvēlīgs laiks solārijam, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Lunārā mēneša 18. diena no pulksten 1:10 – SPOGUĻOŠANĀS DIENA. Ja kādā kaut kas patīk, padomājiet – vai tas nav par jums. Ja krīt uz nerviem, tad varbūt laiks arī sevī tikt galā ar šo īpašību. Šī diena ir arī māņu un intrigu diena. Atsakieties no godkārīgām iecerēm, egoistiskām tieksmēm, pasīvas pakļaušanās, svešām ietekmēm, no ļaunprātīgiem plāniem.

Pašsajūta. Pasīva, arī grūta diena. Gavējiet, attīriet gremošanas orgānus. Jutīgas – nieres, āda. Nelietojiet alkoholu, nesmēķējiet! Ieteicama masāža, ūdens procedūras.

Čika laiks: 0:00-0:44

Saule lec pulksten 4:37

Saule riet pulksten 22:11

Sestdiena, 18. jūnijs

Vārdadienu svin Alberts, Madis

Dilstošs mēness Ūdensvīra zvaigznājā

Labvēlīgs laiks solārijam, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Lunārā mēneša19. diena no pulksten 1:33 – APJUKUMA DIENA. Jutīsieties garīgi iztukšots, smaga saskarsme, var iestāties garīgs apjukums. Viegli krist kārdināšanā. Atbrīvojieties no meliem un lepnības. Neļaujieties ilūzijām un svešai ietekmei. Nepieņemiet lēmumus un neskaidrojiet attiecības. Nesāciet sarunas par kopdzīvi, neslēdziet laulību. Piemērota diena mājas kārtošanai, vecu lietu izmešanai.

Pašsajūta. Smaga diena. Uzmanīgi ar zālēm un alkoholu. Jutīgi reproduktīvie orgāni, zarnas – iespējama saindēšanās. Pārtikā priekšroku dodiet augļiem un ogām.

Čika laiks: 21:50-24:00

Saule lec pulksten 4:37

Saule riet pulksten 22:11

Svētdiena, 19. jūnijs

Medicīnas darbinieku diena

To Latvijā atzīmē ik gadu jūnija trešajā svētdienā. Sveiksim visus, kuri izvēlējušies savu dzīvi saistīt ar veselības aprūpi un pildīt svarīgāko no misijām – palīdzēt līdzcilvēkiem!

Vārdadienu svin Viktors, Nils

Dilstošs mēness Zivju zvaigznājā

Labvēlīgs laiks, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, manikīram un pedikīram.

Lunārā mēneša 20. diena no pulksten 1:46 – IZLĒMĪBAS DIENA. Sāciet ko jaunu. Viegli, atmetot visas šaubas, beidzot pieņemiet svarīgu lēmumu. Enerģētika dod spēku garīgajai izaugsmei. Dienu pavadiet mājās, uzmanību veltot saimnieciskām un ģimenes lietām. Ievērojiet tradīcijas. Lasiet svētos rakstus. Nenodarbojieties ar dziedniecību, ja vien nav lieli enerģijas uzkrājumi. Enerģija var izsīkt. Bīstami būt lepnam, īgnam un augstprātīgam.

Pašsajūta. Īstais laiks atteikties no sliktiem ieradumiem. Nepārpūlējiet redzi. Atturieties no gaļas.

Čika laiks: 0:00-2:01

Saule lec pulksten 4:37

Saule riet pulksten 22:12