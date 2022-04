Kā izdarīt videi draudzīgākas skaistumkopšanas izvēles?

Taču globālās pandēmijas laikā, ko bieži dēvē par “lielo pauzi”, mums bija laiks padomāt par produktiem, kurus vēlamies patērēt, un par zīmoliem, kurus vēlamies atbalstīt, – tādiem, kas ir saudzīgi gan cilvēkiem, gan planētai.

Foto: Publicitātes

Izvēlies labākas sastāvdaļas

Pakāpeniska produktu aizstājēju izvēle varētu būt vienkāršākais veids, kā izveidot ilgtspējīgu skaistumkopšanas rutīnu. Šādi ir iespējams nesteidzīgi koncentrēties uz katru nepieciešamo produktu, pētīt un izmēģināt alternatīvas. Dažas nedēļas pirms iecienītais produkts, kuru uzskati par neaizstājamu, ir iztērēts, sāc iepazīties ar atsauksmēm tiešsaistē, apmeklē skaistumkopšanas veikalus un lūdz izmēģināt ilgtspējīgu alternatīvu produktu paraugus. Šādi varēsi laikus izmēģināt un pārbaudīt produktus pirms nākamās alternatīvas iegādes, kā arī, jau iegādājoties jauno produktu, būsi drusku tuvāk ilgtspējīgai skaistumkopšanas rutīnai.

Dabīgi un ekoloģiski – izvēlies zīmolus, kas savās formulās izmanto dabiskas un ekoloģiskas sastāvdaļas, kā arī ražo un iesaiņo produktus videi draudzīgā veidā. Skati ekosertifikāta etiķetes uz produktu iepakojuma.

Jūras ekstrakti un aļģes – jūras ekstraktus un aļģes saturoši produkti var ievērojami veicināt izmaiņas. Augot šīs sastāvdaļas pārvērš oglekļa dioksīdu skābeklī. Un arī ādas kopšanā šīs sastāvdaļas dara īstus brīnumus!

Neizvēlies mikroplastmasu un mikropērlītes – pārliecinies, ka produkti nesatur mikroplastmasu, kas parasti ir izgatavota no polietilēna. Tās ir sīkas plastmasas daļiņas, kas rada vairākas negatīvas sekas videi. Tās nav pārstrādājamas un var piesārņot okeānus, kā arī tās var norīt jūras iemītnieki, zivis un dzīvnieki. Sastāvdaļas, kurām ir jāpievērš uzmanība: polietilēns, polipropilēns, polietilēna tereftalāts un polimetilmetakrilāts.

Izvairies no naftas produktu atvasinājumiem – mums vajadzētu arī censties izvairīties no satraucošā daudzuma produktu, kas satur naftas produktu atvasinājumus. Izvairies no jebkuriem produktiem, kas satur parafīna eļļu, propilēnglikolu un etilēnu. Tā vietā izmēģini produktus, kas satur alternatīvas sastāvdaļas, piemēram, bišu vasku, kakao sviestu un augu eļļas.

Foto: Publicitātes

Izvēlies labāko iepakojumu

Tā kā 95% iepakojuma materiālu tiek izmesti, iepakojums ir viens no lielākajiem ilgtspējības izaicinājumiem, ar ko saskaras skaistumkopšanas nozare. Skaists iepakojums ir uzmanību piesaistošs, tāpēc bieži vien kosmētikas līdzekļu iepakojums veido lielāko daļu no produkta, bet atkritumu apjoms un tā cena ir satriecoša. Vienreizlietojamās plastmasas pārstrāde ne vienmēr ir risinājums, jo noteiktu veidu plastmasas sadalīšanās var ilgt līdz 450 gadiem. Tomēr skaistumkopšanas nozarē tikai 14% iepakojuma faktiski nonāk pārstrādes rūpnīcās un tikai 9% tiek pārstrādāti, bet pārējais apjoms tiek tieši nogādāts atkritumu poligonos.

Iepakojuma izvērtēšana kā viens no svarīgiem faktoriem pirkuma lēmuma pieņemšanā ietekmē to, kā zīmoli pārdod savus produktus. Daudzi zīmoli ir apņēmušies līdz 2025. gadam nodrošināt 100% pārstrādājamu iepakojumu.

Tātad, kā ir iespējams kaut ko mainīt?

1. Ja iespējams, pēc produkta izlietošanas izmazgā produkta iepakojumu pirms tā nodošanas otrreizējai pārstrādei un iegādājies tikai to, kas ir nepieciešams.

2. Izvēlies produktus, kam ir garantēta otrreizēja pārstrāde, piemēram, stikla, papīra, kartona, tērauda un alumīnija iepakojumā.

3. Izvēlies produktus ar minimālu iepakojuma daudzumu vai vispār bez iepakojuma (piemēram, sausos šampūnus vai Konjac sūkļus).

4. Iegādājies produktus atkārtoti uzpildāmā un atkārtoti lietojamā iepakojumā.

5. Ziedo nevajadzīgos produktus un saņemtās dāvanas labdarības organizācijām vai uzdāvini tos kādam citam. Tas, kas kādam ir nevajadzīgs, citam var izrādīties ļoti vērtīgs.

Vienkāršas izvēles aizstāšanai

Lūk, neliels saraksts ar viegli aizstājamiem produktiem skaistumkopšanas produktu pircējiem, kas ļaus efektīvāk saudzēt planētu.

Salvetes - mazgājami sejas dvieļi

Vate - atkārtoti lietojamas, mazgājamas kokvilnas plāksnītes

Dušas želeja - cietās ziepes

Šampūns un kondicionieris pudelē – cietais šampūns un kondicionieris

Vienreizlietojamās higiēnas paketes un tamponi – atkārtoti lietojamas paketes, menstruāciju biksītes vai menstruāciju kausiņi

Centies nelietot vienreizlietojamos skaistumkopšanas produktus – kad vien ir iespējams, izvēlies lielāka izmēra iepakojumus.

Pievērs uzmanību tam, cik daudz produkta izmanto

Vari pat nepamanīt, ka lieto produktu pārmērīgi, – cik reizes nav nācies sejas krēmu iesmērēt arī plaukstās, jo pēc sejas mitrināšanas tas ir palicis pāri? Vai arī – cik reizes neesi noskalojusi tonālā krēma atlikumu no plaukstas virspuses? Ņem vērā, ka bieži vien pietiek ar nelielu produkta daudzumu! Tas ļaus taupīt arī naudu, kā arī mazinās atkritumu daudzumu.

Foto: Publicitātes

Izvēlies labākos zīmolus

Izvēlies uzņēmumus, kas var lepoties ar savu filozofiju.

Pievērs uzmanību sertifikātiem!

Cruelty Free – International Leaping Bunny ir pasaulē atpazīstams kosmētikas, personīgās higiēnas un mājsaimniecības produktu zelta standarts. Tā ir produktu vai rīcības etiķete, kas tiek piešķirta produktiem, kuri nekur pasaulē nekaitē dzīvniekiem un nenogalina tos.

Fair for Life – starptautiska sertifikācijas programma, kas iekļauj divus standartus: For Life (apzīmē korporatīvo sociālo atbildību) un Fair for Life (apzīmē godīgu tirdzniecību un atbildīgas piegādes ķēdes).

B Corporation Certification – sertifikāts, kas tiek piešķirts par uzņēmuma kopējo sociālo un vides ietekmi. Saskaņā ar organizācijas teikto B Corp kopiena strādā, lai mazinātu nevienlīdzību, nabadzības līmeni, veicinātu veselīgāku vidi, spēcīgākas kopienas un radītu vairāk augstas kvalitātes darba vietu, kurās tiek cienīti darbinieki un izvirzīti noteikti mērķi.

Ecocert COSMOS – bioloģiskās un dabīgās kosmētikas sertifikāts, kas garantē:

videi draudzīgus ražošanas un pārstrādes procesus, saudzējot arī cilvēku veselību;

zaļo ķīmisko vielu koncepcijas izstrādi;

atbildīgu dabas resursu izmantošanu;

bioloģiskās daudzveidības respektēšanu;

naftas ķīmijas sastāvdaļu – parabēnu, fenoksietanola, smaržvielu un sintētisko krāsvielu – neizmantošanu (izņemot atļautos konservantus);

ĢMO neizmantošanu;

iepakojumu, kas ir piemērots atkārtotai pārstrādei.

Jo vairāk cilvēku uz planētas īstenos nelielas izmaiņas, jo lielākas pārmaiņas būs iespējams panākt, tāpēc sāksim izdarīt planētai pozitīvas izvēles, domājot gan par mums, gan par mūsu planētu. Kas varētu būt skaistāk?

Aplūko ilgtspējīga skaistuma aktuālo produktu katalogu šeit .

Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv .