Kā izvēlēties pareizo velosipēdu? Tas ir vienkārši - jāzina tikai, kur ar to brauksi

Izveido sarakstu, kas ir galvenās vajadzības

Laura velosipēdu izvēlas vairāku iemeslu dēļ: kā pati stāsta, lai pēc ziemas uzlabotu figūru un vairāk kustētos. Tā kā regulārai treniņu apmeklēšanai trūkst laika, riteņbraukšana tam ir lieliski piemērota. Patīk arī tas, ka atrašanās svaigā gaisā un braukšana ar velosipēdu uzlabo garastāvokli, palīdz justies mundrākai.

Laura stāsta, ka pirms divriteņa iegādes apdomājusi, kādas ir viņas svarīgākās prioritātes un kādu velosipēdu vēlētos. Viņa meklējusi riteni ar alumīnija rāmi, lai to var ērti uznest uz dzīvokli ceturtajā stāvā. Pirms lēmuma pieņemšanas interesējusies par velosipēda pārnesumu uzbūvi; viņa vēlējusies ar iekšējo pārnesumu mehānismu. Laurai ir svarīga arī velosipēda ģeneratora kvalitāte, lukturi, dubļusargi, grozs. Aktuāls viņai ir velosipēds ar zemu rāmi.

Viņa plāno ar riteni katru dienu braukt uz darbu, bet brīvajā laikā - uz pilsētas parku vai ezeru.

Svarīgāki ir vairāki kritēriji

Velo fans Imants Jurevičs ir konsultants velosipēdu, to detaļu un piederumu veikalā Bikko.lv un palīdz arī citiem izvēlēties šo braucamrīku. Jurevičs apliecina: lai iegādātos ideāli piemērotu velosipēdu, cilvēkam vispirms ir jāsaprot, kur viņš ar to brauks: pilsētā, pa veloceliņiem, pa grants ceļu vai, piemēram, pa meža takām.



Ja galvenie maršruti paredzēti pilsētā un plānots ērti, bez liekas piepūles veikt nelielas distances, tad lieliski piemērots būs pilsētas velosipēds. Pilsētas velosipēdu rāmjiem parasti ir zema apakšējā daļa, izliektas formas vai retro stils, lai, braucot ar riteni, nav jāceļ kājas augstu un ar to būtu ērti pārvietoties kleitā vai svārkos.



Bieži ir dzirdēts stereotips, ka pilsētas velosipēds ir sieviešu ritenis. "Strādāju veloveikalā, šeit bieži nāk vīrieši, kuri stāsta, ka ar velosipēdu plānots braukt tikai pilsētā. Kad es piedāvāju pilsētas velosipēdu, viņi ir pārsteigti, jo uzskata, ka tas ir domāts tikai sievietēm. Taču pilsētas velosipēds ir universāls – tāds ir velosipēda rāmja stils.

Tas ir piemērots mierīgai braukšanai pa pilsētas ielām un ietvēm, pārsvarā uz darbu, nedēļas nogalē uz parku vai veikalu. Izstrādāts tā, lai būtu ērti pārvietoties ar uzvalku, kleitu un citiem formālākiem apģērbiem. Lai būtu viegli nokāpt un uzkāpt, gaidīt pie luksofora vai gājēju pārejas, un speciāli aizsargi pasargās riteņbraukšanai nepiemēroto apģērbu. Nīderlandē, Vācijā, Francijā, Beļģijā un citās Eiropas valstīs ar šādiem divriteņiem uz darbu brauc biroju darbinieki, savās ikdienas gaitās dodas studenti, vecāko klašu skolēni brauc uz skolu,” stāsta veikala Bikko.lv konsultants.

Ja cilvēkam patīk pavadīt laiku dabā: braukt pa bezceļiem, nelīdzeniem ceļiem, kalnainiem apvidiem, tad, protams, kalnu velosipēds viņam būs lieliski piemērots. Ja tomēr ir grūti izlemt, alternatīva ir hibrīdvelosipēds. Tie ir līdzīgi daudzu iecienītajiem kalnu velosipēdiem; šie abi braucamrīki atšķiras tikai ar priekšējiem un aizmugurējiem zobratu blokiem un šaurākām hibrīdvelosipēdu riepām. Ar hibrīdvelosipēdu ir vieglāk mīties, ir mazāka pretestība, tas ir nedaudz vieglāks par kalnu velosipēdu.

Hibrīdvelosipēdi (jeb krosa velosipēdi) ir domāti braukšanai pa asfaltētiem ceļiem, meža takām, parkiem, tie ir piemēroti tāliem braucieniem, tāpēc šī ir gudrākā izvēle pircējam, kurš vēlas universālu riteni.

Elektriskais velosipēds ir neaizstājams, ja vēlies automašīnu nomainīt pret velosipēdu un izvairīties no sastrēgumiem, bet darbā negribi ierasties sasvīdis un pārguris. Ar šo divriteni varēsi viegli pārvarēt šķēršļus, uzbraukt kalnā, aizmīties uz darbu, veikalu vai parku.

Dažas lietas būs jāpērk papildus

Kad ir izlemts, kuram - kalnu, pilsētas, hibrīdvelosipēdam vai elektriskajam velosipēdam - dot priekšroku, atliek izvēlēties piemērotāko transportlīdzekli atkarībā no riteņbraucēja auguma un ķermeņa uzbūves. Velosipēdi tiek marķēti collās vai centimetros atkarībā no rāmja garuma – šis marķējums ir precīzs un skaidrs, atzīts visā pasaulē. Bieži vien, lai informācija būtu "saprotamāka", rāmju izmēri tiek apzīmēti ar burtiem S, M, L, XL, XXL, taču šāds marķējums ne vienmēr ir precīzs, jo īpaši tāpēc, ka dažādi ražotāji to traktē atšķirīgi. Visbeidzot, burti arī apzīmē to pašu rāmja izmēru collās vai centimetros.



Konsultants uzsver, ka velosipēdus parasti tiek tirgoti, jau sakomplektēti, atliek tikai sēsties virsū un braukt. Pērkot pilsētas vai tūristu velosipēdu (tādu, kas paredzēts gariem pārbraucieniem, bet piemērots arī pilsētai), jāņem vērā, ka tie lielākoties būs aprīkoti ar bagāžnieku, lukturiem, atbalsta kāju un dubļusargiem, taču papildus būs jāiegādājas pudeles turētājs vai soma.



Ja esi izvēlējies kalnu vai hibrīdvelosipēdu, tad aksesuārus - atbalsta kāju, dubļusargus, lukturīšus - ieteicams pirkt atbilstoši vajadzībām. Reizēm arī atstarotāji ir jāiegādājas papildus: viss atkarīgs no tā, kur grasies braukt.

Ērti, taču ir daži "bet"

Saliekamie velosipēdi šķiet ērts risinājums, ja brauc uz pilsētu ar auto un pēc tam pārsēžas uz velosipēda. Tie ļoti labi ietilpst mašīnas bagāžniekā, arī mājās aizņem mazāk vietas.



“Ja saliekamajam velosipēdam ir alumīnija rāmis, to var viegli salikt, taču šāds ritenis maksā vairāk. Pērkot velosipēdu ar tērauda rāmi, var būt grūtāk to salikt, jo mehānisms nav īpaši ērts, bet pats velosipēds ir lētāks. Šķiet, ka tikai sīkumi, bet no tiem ir atkarīgs ērtums. Pērkot velosipēdu, tomēr gribas, lai ritenis ne tikai mājās stāvētu, bet lai ar to būtu arī patīkami un ērti pārvietoties, transportēt un uzglabāt,” plusus un mīnusus izskaidro Jurevičs.



Tiem, kuri vēlas ar velosipēdu braukt visa gada garumā, aukstajā sezonā vajadzētu nomainīt riepas uz radžotām vai vismaz no mīkstāka gumijas materiāla. Pilsētas velosipēdu riepas parasti ir cietas, tāpēc slīdēšanas risks ir lielāks. Elektriskais velosipēds pilsētā būs spējīgs pārvarēt arī kādu sniega kupenu.



Starp citu, domājot par elektriskā velosipēda iegādi, labi zināt, ka uzlādēt to nav grūtāk kā mobilo telefonu. Ir svarīgi daži noteikumi: neļauj akumulatoram izlādēties pilnībā un, ja ilgu laiku neesi braucis, tad uzlādē to, bet ne pilnībā. Pareizi lādējot, akumulators kalpos ilgāk, ja ne, tas būs jāmaina ātrāk.

Elektriskie velosipēdi ir īpaši populāri gados vecāku riteņbraucēju vidū; tos iecienījuši arī cilvēki, kuriem patīk ar riteni mīties uz darbu.



Velo speciālists uzsver, ka velosipēds vairs nav tikai rīks atpūtai, bet arī ikdienai: "Arvien biežāk no mūsu klientiem dzirdam, ka viņi plāno ar to doties uz darbu. Ziemā gan braucēju skaits joprojām ir neliels, bet, laikam kļūstot siltākam, riteņbraucēju pilsētā ir krietni vairāk.”

Iepirkšanās internetā kļūst arvien populārāka

Cilvēku iepirkšanās paradumu maiņa pēdējos gados ir skārusi arī riteņbraukšanas pasauli. Interneta veikaliem paplašinot savu piedāvājumu, velosipēdus attālināti arvien biežāk iegādājas ne tikai jaunieši, bet arī gados vecāki cilvēki.



“Ja zini savu budžetu, vajadzības un augumu, tad īsto velosipēdu izvēlēties internetā būs patiešām vienkārši. Un, ja ir šaubas par noteiktiem parametriem, vienmēr vari rakstīt konsultantam - specializētajos veikalos ir velo profesionāļi, kuriem riteņbraukšana ir gan darbs, gan sirdslieta un atpūta. Turklāt, pasūtot internetā, nav jāuztraucas par velosipēda transportēšanu – tas pienāk tieši mājās. Un, ja ritenis tomēr neatbilst cerētajam, vienmēr ir iespēja sūtīt atpakaļ un nomainīt pret citu modeli,” iedrošina velo eksperts.

