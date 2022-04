Ēdienkarte smadzenēm

Rūpes par cilvēkam tik svarīgā veidojuma attīstību sākas, māmiņai bērnu iznēsājot, un turpinās līdz sirmam vecumam, pāraugot rūpēs par to, lai neļautu smadzenēm pārlieku ātri doties pensijā. Šis centrālās nervu sistēmas kontroles centrs regulē visus fizioloģiskos procesus mūsu organismā, kā arī nosaka to, kā uzvedamies un kādas ir mūsu darbaspējas. Pārtika, ko ēdam, būtiski ietekmē gan mūsu smadzeņu struktūru, gan arī to, kā tās funkcionē. Līdz ar to veicinoša diēta spēj atbalstīt mūsu smadzeņu darbību gan īstermiņā, kad tām jāiztur pamatīga slodze, gan arī ilgtermiņā, lai vecumā mēs nezaudētu savas dzīves kvalitāti . Īpaši svarīgi smadzenes atbalstīt brīžos, kad ir liela garīga piepūle, piemēram, kad jākārto svarīgi pārbaudījumi, ir uzsākts kāds jauns projekts, kas prasa pamatīgi iedziļināties, vai īsā laikā jāuzraksta kāds nopietns darbs. Der atcerēties, ka smadzenes ir arī energoietilpīgs orgāns – tās patērē apmēram 20 procentus no ķermeņa kalorijām, tāpēc, lai saglabātu koncentrēšanās spēju visas dienas garumā, smadzenēm ir nepieciešams labi daudz kvalitatīvas “degvielas”.

Dodamies uzpildīties!

Izpētīsim, kādas uzturvielas nodrošina to, lai mūsu smadzenes darbotos savā vislabākajā versijā. Katram no mums ir svarīgi zināt, kas, palīdz atjaunot smadzeņu šūnas vai pasargā tās no novecošanās.

Omega-3 taukskābes ir tās, ka cītīgi palīdz veidot un atjaunot smadzeņu šūnas. Pētnieki konstatējuši, ka tad, ja ir pietiekami augsts omega-3 līmenis asinīs, cilvēka smadzenes tiek labāk apasiņotas, līdz ar to tās labāk var uzņemt arī nepieciešamās barības vielas. Un vēl pētījumos pieradīts, ka omega-3 taukskābes būtiski spēj uzlabot mūsu kognitīvās spējas.

Cinks ir nepieciešams tāpēc, lai smadzenes spētu labāk pārvaldīt dopamīnu, kas ir svarīgs atmiņai un uzmanības fokusēšanai. Pētījumi liecina, ka cinks spēj mazināt impulsivitāti bērniem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu. Tas spēlē būtisku lomu arī brīžos, kad smadzenēm ir pamatīga noslodze, – cinks palīdz uzlabot koncentrēšanās spēju un izturību.

Vitamīns B3 (niacīns) atbalsta veselīgu smadzeņu darbību un spēju fokusēt uzmanību. Tā svarīgākais darbs ir pārvērst to, ko apēdam, glikozē, kas ir galvenais enerģijas avots mūsu smadzenēm.

Vitamīns B6 nodrošina šūnu un nervu funkcijas un palīdz ražot arī dopamīnu un serotonīnu. Dopamīns palīdz kontrolēt smadzeņu gandarījuma/apbalvojuma un baudas centrus, regulēt mūsu uzvedību un uztveri, kā arī veicina ne tikai spēju redzēt savus sasniegumus, bet arī sākt darboties, lai šos sasniegumus gūtu. Savukārt zems serotonīna līmenis organismā pasliktina atmiņu un garastāvokli, kas var kļūta par iemeslu tam, ka nevaram aizmigt, ka samazinās mūsu pašnovērtējums, mēs izjūtam trauksmi, agresiju un pastiprinātu tieksmi pēc saldumiem.

Vitamīna B12 ziņā ir uzturēt kognitīvās funkcijas un koncentrēšanās spējas, tā deficīts var izraisīt atmiņas zudumu.

Fosfatidilserīns darbojas kā atbildīgs dispičeris, pārsūtot ziņojumus starp smadzeņu nervu šūnām, tā atbalstot veselīgu smadzeņu darbību. Tāpat fosfatidilholīns stiprina atmiņu, neļaujot rasties atmiņas zudumiem, kas saistīti ar novecošanos.

Vitamīns E organismā darbojas kā antioksidants, aizsargājot šūnas no oksidatīvā stresa, ko izraisa brīvie radikāļi. Smadzenes ir īpaši jutīgas pret oksidatīvo stresu, jo sevišķi, kad sākas novecošanās un parādās neirodeģeneratīvi traucējumi, piemēram, Alcheimera slimība.

Vitamīni B6,B12 un B9 (folskābe) ir nepieciešami normālai smadzeņu darbībai. Jebkurš to trūkums var veicināt gan atmiņas pasliktināšanos, gan apgrūtināt izziņas procesu. Šie vitamīni veicina neirotransmiteru jeb smadzeņu ķīmisko vielu ražošanu, kas nodrošina ziņojumus starp smadzenēm un ķermeni.

C vitamīns ir slavens ar savām imunitātes spējām, taču tas tāpat kā flavonoīdi atbalsta arī smadzeņu darbību, novēršot iekaisumu. Rush pētniecības universitātē Čikāgā gandrīz divdesmit gadus ilga pētījums, kura laikā pētnieki secināja, ka tie cilvēki, kas vismaz reizi nedēļā uzturā lieto zemenes, kuras, kā zināms, ir bagātīgs C vitamīna avots , ir mazāk pakļauti Alcheimera slimības attīstības riskam.

C un E vitamīni palīdz ilgāk saglabāt kognitīvās funkcijas, Franklina institūta pētnieki Floridā konstatējuši, ka šie vitamīni palīdz aizkavēt demenci.

Nātrijs, kālijs un kalcijs palīdz smadzeņu šūnām uzturēt savu potenciālu – mazus elektroķīmiskus signālus, kas pārraida informāciju starp nervu šūnām.

Magnijs, tāpat kā vitamīns B12, rūpējas par mielīna apvalku. Tas arī aktivizē fermentus, kas nepieciešami smadzeņu šūnām izmantojamas enerģijas ražošanai. Magnijs aizsargā smadzenes no neirotoksīniem, kā arī pasargā tās no pārmērīga uzbudinājuma, kas var izraisīt neironu šūnu nāvi, radot dažādus neiroloģiskus traucējumus.

Nepieciešamais ikdienas uzturvielu daudzums dažādos dzīves posmos atšķirīgs. Par to, lai īstajā brīdī būtu pieejams īstais uzturvielu komplekss, parūpējies uzturvielu ražotājs Orthomol (Vācija), izveidojot īpašu uzturvielu kombināciju garīgo darbspēju atbalstam - Orthomol Mental. Orthomol Mental ir zinātniski pamatota un ortomolekulārajā medicīnā balstīta uzturvielu kombinācija smadzeņu darbībai, koncentrēšanās un atmiņas spējām. Īpaši sabalansētās un bagātīgās uzturvielu devas spēj nodrošināt mūsu smadzeņu šūnas ar visām tām nepieciešamajām uzturvielām - vitamīniem, mikroelementiem, šūnu membrānām būtiskajiem fosfolipīdiem, divdaivu ginka un zaļās tējas ekstraktu, resferatrolu saturošu vīnogu ekstraktu, omega-3 taukskābēm, koenzīmu Q10, L-karnitīnu.