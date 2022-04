Kas jādara, lai āda novecotu lēnāk - dermatoloģes ieteikumi

Pareiza ādas kopšana ir svarīga, tomēr ādas izskatu ļoti ietekmē arī mūsu dzīvesveids. (Foto: Shutterstock)

Mūsu ādai vislabāk patiks tīri produkti – dārzeņi, augļi, olbaltumvielas – olas, zivis, baltā gaļa. Sarkano gaļu speciāliste sievietēm neiesaka ēst biežāk kā reizi nedēļā. Der uzmanīties arī ar piena produktiem, jo to sastāvā esošās skābes var stimulēt ādas iekaisumu, kā arī veicināt šķidruma aizturi un ādas pietūkumu.

Dermatoloģe Jana Janovska. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ne tik tīkamas ziņas arī saldumu un citu ātro ogļhidrātu cienītājām – arī tie paātrina ādas novecošanās procesu, jo īpaši vasaras sezonā, kad āda papildus cieš no saules iedarbības. Saviem pacientiem daktere mēdz ieteikt: “Ja patiešām vēlaties to pasta carbonara, apēdiet to svētdienā, izbaudiet! Bet nedēļas laikā pieturieties pie veselīgākas ēšanas rutīnas, uztveriet, ka tas ir tāds pats darbs, kā jūsu tiešie pienākumi.”

Cilvēkiem, kas ir pašā veselīgāka dzīves veida ceļa pašā sākumā, daktere iesaka ieviest trīs pavisam vienkāršas lietas – pietiekami izgulēties, vismaz 20 minūtes dienā pavadīt aktīvā kustībā un sakārtot savu emocionālo pasauli, norobežoties no negatīvām domām un cilvēkiem.

Saistītās ziņas Cik daudz ūdens jāizdzer? Stāsta pretnovecošanas speciāliste, daktere Jana Janovska Ģēnijs Lubutēna kurpēs: Jana Janovska lauž stereotipus, kādai jāizskatās zinātniecei Dermatoloģe Jana Janovska: "Katra ūdens glāze ar citronu ir bonusiņš, ko varam dot savam ķermenim"