Visgaršīgākais vitamīns bērna labsajūtai

Atbildes uz šiem jautājumiem devāmies meklēt pie ģimenes ārsta, kurš, protams, pieļāva varbūtību, ka vainojams ir kādu vitamīnu vai minerālvielu trūkums, jo rudens/ziemas sezonā ne visu organismam nepieciešamo iespējams “apēst” jeb uzņemt ar uzturu.

Tikām nosūtīti veikt pilnu asins ainu un vienlaikus noteikt arī D vitamīna līmeni asinīs, jo pētījumu dati Latvijā rāda, ka tieši pavasara mēnešos ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem ir viszemākais D vitamīna līmenis asinīs. Turklāt bērni esot viena no riska grupām, kurām, iespējams, ir ievērojami pazemināts D vitamīna līmenis. Ģimenes ārste vēl atgādināja, ka D vitamīna trūkumu parasti nepamanām, jo nekādu akūtu simptomu jau nav.

Uztaisījām analīzes, visi rādītāji ir normas robežās, kas liecina, ka nekādas specifiskas saslimšanas puikām nav, bet D vitamīna līmenis gan abiem ir krietni zem normas: vienam 15 ng/ml, otram – 18 ng/ml. Ģimenes ārste paskaidroja, ka par nepietiekamu šī vitamīna līmeni tiek uzskatīts rezultāts zem 30 ng/ml, un ieteica, ka abiem tas būtu jāuzņem papildus. Tumšajā rudens/ziemas sezonā D vitamīna rezerves ir krietni pārtērētas, bet dabiskā veidā – ar uzturu un no saulītes – to nepieciešamā devā nav iespējams uzņemt. Zinātnieki jau sen pierādījuši – lai nodrošinātu organismu ar nepieciešamo D vitamīna devu, tas jālieto papildu. Un, nepārsniedzot profilaktiskās devas, to nav iespējams pārdozēt.

Kāpēc D vitamīnam iedalīta tik būtiska loma bērna augšanā? Tas jau ir vispārzināms, ka D vitamīns nepieciešams, lai bērnam veidotos stipri zobi un kauli, īpaši straujas augšanas laikā, jo tas regulē kalcija un fosfora vielmaiņu, bet, izpētījusi interneta plašumos pieejamo informāciju, uzzināju, ka tam ir ļoti svarīga loma arī bērna/pusaudža imunitātes veidošanas un stiprināšanas procesos, attiecīgi palīdzot izvairīties no dažādām saslimšanām, ievērojami samazinot akūtu elpceļu saslimšanas risku.

Aptieku plauktos D vitamīns tiek piedāvāts pilienu, kapsulu, tablešu, spreja veidā. Kuru izvēlēties, kurš nodrošina vislabāko uzsūkšanos, kurš ir vislabākais bērniem? Un galvenais – kā pierunāt mazos pilināt mutē bezgaršīgu eļļu vai ēst kapsulas? Protams, “mammas zina labāk”, tāpēc uzdevu šo jautājumu bērnudārza grupiņas vecāku “WhatsApp” čatā. Daloties savā pieredzē, vairākas mammas ieteica pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life® D3 vitamīnu LYLsunD3 KID, uzsverot, ka tas ir ļoti ērts lietošanā un, kas būtiski, mazajiem patīk, jo garšo pēc apelsīniem.

Kad izvēle bija izdarīta, devos uz tuvējo aptieku, kur arī farmaceite man ieteica LYLsunD3 KID, norādot, ka tas ir īpaši ērti lietojams – tikai viens spreja pūtiens mazajam zem mēles vai vaiga iekšpusē un viss! Viņa paskaidroja, ka vienā spreja pūtienā ir 600SV (starptautiskās vienības) D3 vitamīna izsmidzināmas mikroemulsijas veidā (tā ir īpaši izstrādāta maksimāli efektīvai vitamīna uzsūkšanās nodrošināšanai), un tieši 600 SV ir ieteicamā dienas deva bērniem no 1-7 gadu vecumam. Tādējādi D vitamīna uzņemšana ir viegli kontrolējama un nav iespējams pārsniegt dienā ieteicamo uzņemamo daudzumu. Turklāt LYLsunD3 KID ir 100% dabisks, jo iegūts no lanolīna, bagātināts ar dabisku saldinātāju – ksilītu, kas ir labs mutes dobuma un zobu veselībai. Farmaceite uzsvēra, ka ar vienu iepakojumu pietiks četriem mēnešiem jeb 125 reizēm! Protams, diviem puikām ar vienu iepakojumu pietiks vien diviem mēnešiem, bet, tā kā šobrīd aptiekās ir lieliska akcija – pērkot vienu iepakojumu LYLsunD3 KID, otrs nāk dāvanā –, es abiem saviem mazajiem vērtīgo D3 vitamīnu iegādājos par viena iepakojuma cenu! Ļoti izdevīgi.

Ieklausoties farmaceites ieteikumā, ka, rūpējoties par mazajiem, mammām nevajadzētu aizmirst arī par savu veselību un labsajūtu, par ietaupīto naudiņu iegādājos šī paša zīmola D3 vitamīnu arī sev. Jo LYLsunD3 ir vienīgais D3 vitamīns Latvijā, kura iedarbība uz cilvēka organismu ir zinātniski pierādīta zinātniskos pētījumos. Farmaceite zināja teikt, ka tas spēj palielināt D3 vitamīna līmeni asinīs par 132% viena mēneša laikā, bet cilvēkiem ar D vitamīna deficītu – pat par 197%. Pieaugušajiem tas pieejams divos variantos: LYLsunD3 2000SV – ikdienā nepieciešamās devas uzņemšanai, un LYLsunD3 4000SV, ja D vitamīna līmenis pēc nogurdinošās rudens/ziemas sezonas ir būtiski samazinājies.

Lai mammām un tētiem šis pavasaris nāk ar jaunu enerģiju un mūsu bērni aug stipri un veseli!

Martā, Aprīlī aptiekās un interneta aptiekās akcija - iegādājies vienu LYLsunD3 KID iepakojumu un otru saņem dāvanā.

1. The Protective Role of Astaxanthin for UV-Induced Skin Deterioration in Healthy People, 2018 Jul; 10(7): 817. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6073124/

2. Astaxanthin in Skin Health, Repair, and Disease: A Comprehensive Review, 2018 Apr; 10(4): 522. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5946307/

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia.