"Es esmu pievilcīga, cilvēkiem es patīku" - pieci veidi, kā uzlabot pozitīvās afirmācijas

Pozitīva attieksme pret sevi ietver arī afirmācijas, ka pats sev saki, ka esi stiprs un vesels, esi pareizajā vietā, viss notiek tā, kā jānotiek un tamlīdzīgiem apstiprinošiem tekstiem. Saskaņā ar psihosomatikas speciālistiem, labas domas un sev veltīti apgalvojumi palīdz cilvēkam nomierināties, justies labāk un stiprāk, vēsta huffpost.com. Taču bieži vien cilvēks jūtas neveikli, lai sev no rīta pie spoguļa atzītos mīlestībā. Vai tiešām šie apgalvojumi ir jāsaka skaļi?

Neceri, ka palīdzēs krekli vai mākslas darbi ar iedvesmas citātiem

Mazumtirdzniecības mājas veikali ir pilni ar spilveniem, ierāmētiem mākslas darbiem un T-krekliem ar uzmundrinošām frāzēm, sacīja Rēna Patela, licencēta izglītības psiholoģe, sertificēta uzvedības analītiķe. “Jūs ieejat veikalā un redzat plakātu vai kartīti, uz kura ir rakstīts “Esi tu pats” vai “Tici sev” un domā, ja nopirkšu to un nolikšu redzamā vietā, būs tāds pats efekts kā no afirmācijas. Tā vietā viņa uzsver, ka apgalvojumi ir jāpielāgo katram konkrētajam cilvēkam un viņa vajadzībām, un reti kura mazumtirdzniecības prece to precīzi atspoguļos. "Tu nevari domāt, ka uzliekot pie sienas plakātu ar iedvesmojošu tekstu, tas tā maģiski piepildīsies,” viņa saka.

Pievieno vārdu "es"

Rēna Patela sacīja, ka pozitīvajos apgalvojumos jāiekļauj vārds “es”, lai palīdzētu jums celt savu pašcieņu. Tāpēc frāzes “Es dzīvoju brīnišķīgā pasaulē” vai “Viss būs labi” vietā mēģiniet sākt ar kaut ko konkrētu, kas jūs uzrunā. Speciāliste ieteica identificēt kaut ko tādu, kas, tavuprāt, tev piemīt, ir tavs trūkums. Ja tu par sevi domā, ka esi neattapīgs, slinks vai nesmuks, tad pārvērt to pozitīvā apgalvojumā, ka „Es esmu gudrs”, „Es darbu veicu ar prieku un entuziasmu”, „Es esmu skaists un pievilcīgs”. Dažiem cilvēkiem ir neērti izteikt šos apgalvojumus skaļi, taču Patela teica, ka tas ir būtiski. "Iemesls ir tāds, ka jums arī tas ir jādzird. Mēs varam domāt lietas savā galvā, bet dzirdot to savā balsī, efekts ir pavisam cits," viņa paskaidroja.

Atrodi drošu vietu

Ļoti iespējams var būt neērti mājās vai darba vietā staigāt apkārt, skandinot, cik es esmu skaists, gudrs un veiksmīgs. Speciāliste iesaka, ka būtiski ir atrast vietu, kur tu vari justies droši un brīvs no citu izsmiekla vai izbrīna. Daži no viņas klientiem atrod šo vietu vannas istabā, kamēr pārējie mājinieki vēl guļ, cits sev izsaka afirmācijas, ejot pastaigās. Dažkārt cilvēki ieraksta savas afirmācijas telefonā un atskaņo sev, kad nepieciešams.

Pieraksti ar roku

Elisona Polaka, licencēta mākslas terapeite, domā, ka afirmāciju pierakstīšana var būt noderīga, ja nav ticības tam, ko paši sev sakāt. "Pozitīvu apgalvojumu būtība ir pārliecības stiprināšana, tāpēc noderīgi arī tās pierakstīt ar roku,” viņa saka. Tās var būt viens konkrēts blociņš, kurā rakstāt vienu un to pašu, tā var būt arī otra puse iepirkuma čekam. Vari izmantot līmlapiņas un pielipināt afirmāciju uz ledusskapja, spoguļa vai savā naudasmakā.

Izvēlies sev atbilstošus apgalvojumus

Sociālie mediji varēja likt mums domāt, ka mums ir jādomā un jāsaka tādas lietas kā “Es esmu skaista”, taču Polaka saka, ka ir jāizmanto apgalvojumi, kas palīdz ar konkrētiem stresa faktoriem. Piemēram, vienam no viņas klientiem ir trauksme, tāpēc viņš sev skandina, ka „Es visu daru pareizi, es paspēšu, es drīkstu kļūdīties”. Tikmēr klientei, kura šaubās par savu izskatu, viņa iesaka teikt „Es esmu pārliecināta par sevi, es esmu skaista, cilvēkiem es patīku”. Dažkārt cilvēkiem sašķobās ticība sev, citiem tas ir darbā, citam, ejot uz pirmo randiņu. „Tad, kad jūti, ka sāc šaubīties par savām spējām, pasaki sev labus vārdus, uzmundrinot sevi,” viņa saka.

