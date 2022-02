Daudzas sievietes seko sejas kopšanas “modes tendencēm”, nevis lieto to, kas atbilstošs viņu ādai

Ar nevērīgu attieksmi pret savas sejas ādas veselību varam arī iedzīvoties kādās nopietnākās kaitēs, kas jāārstē ilgstoši. Kādas ir biežākās sejas ādas problēmas un kā tās var palīdzēt atrisināt piemērotas dermokosmētikas lietošana, skaidro dermatoloģe un preventīvās medicīnas speciāliste Jana Janovska un “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga.

“Aukstais vējš, sals, saule un straujās temperatūras izmaiņas ir tikai daži no faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē mūsu ādas veselību. Tā ļoti ātri iegūst apsārtumu, kļūst sausa, lobās, niez un sūrst, tāpēc ziema un atkušņa periods ir laiks, kad par sejas ādas kopšanu jāuzņemas vēl lielākas rūpes kā citos gadalaikos. Vēl joprojām un arī turpmāk aktuālas būs sejas aizsargmasku radītās ādas problēmas – kairinājums, izsitumi un dermatīts,” skaidro dermatoloģe un preventīvās medicīnas speciāliste Jana Janovska.

“Latvijas iedzīvotāju vidū viena no raksturīgākajām problēmām sejas ādas kopšanas rutīnā ir tas, ka cilvēki nelieto savas sejas ādas problēmām un vecumam atbilstošus dermokosmētikas produktus, tādā veidā mazinot iespēju to risināt. Tāpat varam novērot, ka daudzas sievietes seko sejas kopšanas “modes tendencēm”, piemēram, lieto C vitamīna serumu tikai tāpēc, ka draudzenes to lieto. Tas nav pareizi, jo, pirmkārt, uzmanība jāpievērš tam, kas sejas ādai ir nepieciešams, nevis jālieto tāpēc, ka to dara citi. Tāpēc svarīgi konsultēties ar dermatologu vai farmaceitu par piemērotāko līdzekļu lietošanu konkrētās problēmas risināšanai,” papildina Janovska.

Foto: Publicitātes foto

Četras raksturīgākās sejas ādas problēmas un kā tās risināt

1. Sejas ādas hidrācijas līmeņa atjaunošana jeb nepietiekama mitrināšana

Pati svarīgākā sejas ādas kopšanas rutīnas sastāvdaļa ir ādas mitrināšana, kas ir jāveic visa gada garumā neatkarīgi no tā, vai ir kādas sejas ādas veselības problēmas vai nē. Tas ir jo īpaši aktuāli šobrīd, kad ir apkures sezona un pārsvarā uzturamies iekštelpās. Mitrināšana ir būtiska, lai āda būtu mirdzoša, skaista un izveidotos aizsargbarjeras slānis, kas to var pasargāt no dažādiem ārējās vides faktoriem. Ja sejas āda nav pietiekami mitrināta, tā kļūst jūtīga.

Ko darīt? Piemērotākā dermokosmētika ādas mitrināšanai ir tā, kuras sastāvā ir urea jeb urīnskābe, kas dziļi mitrina ādu un neļauj ūdenim iztvaikot no tās. Produkti ar šādu sastāvu ir vairāk piemēroti ļoti sausai sejas ādai. Tāpat uzmanība jāpievērš līdzekļiem, kuru sastāvā ir hialuronskābe, kas ādu ne tikai mitrina, bet arī rūpējas par ādas līdzenumu un krunciņu mazināšanu. Mitrinošie līdzekļi ir dažādās formās – krēma, želejas, fluīdu un serumu, taču ziemā ieteicams lietot biezākas konsistences krēmus, jo tie labāk ādu pasargās no vēja un sala. Krēmu ieteicams uzklāt vismaz 30 minūtes pirms došanās ārā, lai tas pagūtu uzsūkties sejas ādā.

2. Ādas sausums un lobīšanās

Ādas sausums, lobīšanās vai seborejiskais dermatīts (ādas apsārtums un zvīņošanās) var veidoties ne tikai tāpēc, ka āda nav pietiekami mitrināta, bet tas var būt saistīts arī ar nepareizu ādas kopšanu vai izteiktām gaisa temperatūras izmaiņām.

Ko darīt? Lai cīnītos ar sausu sejas ādu, jālieto krēms ar urea jeb urīnskābi. Savukārt, ja ir seborejiskais dermatīts, āda ir zvīņaina un lobās, jāizmanto līdzekļi, kuru sastāvā ir salicilskābe vai retinols, kas palīdz ādu atlobīt. Produkti, kuru sastāvā ir skābes, jālieto sejas ādas kopšanas vakara rutīnā. Ja tomēr skābes izvēlaties lietot no rīta, noteikti jālieto saules aizsargkrēms, lai pasargātu ādu no kairinājuma un pigmentācijas veidošanās.

3. Saules radītās sekas jeb hiperpigmentācija

Saule jebkurā gadalaikā ļoti aktīvi iedarbojas uz sejas ādu, tāpēc arī ziemā nedrīkstam iztikt bez saules aizsargkrēma. Saules radītie bojājumi ir neatgriezeniski un kosmētiski ļoti sarežģīti novēršami. Tie var būt ne tikai pigmentācijas plankumi, bet arī akne, sejas ādas pāragra novecošanās un nevēlamu grumbiņu parādīšanās.

Ko darīt? Pirms došanās ārā no rīta jāuzklāj sejas krēms, kuram ir aizsardzība pret UV stariem. Ziemā tas var būt SPF30, savukārt vasarā – SPF50. Saules radītos pigmentācijas laukumus var balināt, lietojot līdzekļus, kuru sastāvā ir tādas aktīvās vielas kā vitamīns C vai retinols. Tāpat aptiekās ir pieejama “gudrā kosmētika”, kurai ir divu fāžu darbība. Tā gan mazina esošos pigmentus, gan kavē jaunu veidošanos.

4. Jutība uz kairinājumu

Ja laicīgi nepievēršam uzmanību tam, ka mūsu sejas āda ir jutīga un kairināta, var attīstīties kādas citas ādas problēmas, piemēram, alerģiska kontakta dermatīts. Ādu var kairināt dažādi ārējās vides apstākļi – mājdzīvnieku spalvas, putekļi, uzkopšanas līdzekļi, kā arī šobrīd aktuālā sejas aizsargmasku nēsāšana. Tāpat āda var arī reaģēt uz konkrētām kosmētikas sastāvdaļām, kas kairina ādu, piemēram, krāsvielas vai spirts.

Ko darīt? Jālieto tāda sejas kopjošā kosmētika, kas paredzēta jutīgai un alerģiskai ādai ar nomierinošu efektu. Tajos parasti ir kumelīšu ekstrakts vai kāda cita aktīvā viela. Līdzekļiem, kas tiek lietoti, ir jābūt bez smaržvielām, spirta vai parabēniem. Ļoti jutīgai un alerģiskai sejas ādai nevajadzētu lietot kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvā ir C vitamīns, jo tas var veicināt ādas kairinājumu un apsārtumu.

“Svarīgi atcerēties, ka par skaistumu un veselību galvenokārt jārūpējas no iekšpuses. Dienā jāuzņem pietiekami daudz ūdens, kas pieaugušajiem ir aptuveni divi litri dienā, kā arī papildus jālieto vitamīni un minerālvielas, ja tos ikdienā neizdodas uzņemt pietiekamā daudzumā ar uzturu. Taču uzmanība jāpievērš arī atbilstošu sejas kopšanas līdzekļu lietošanai. Aptiekās farmaceits var sniegt farmaceitisko konsultāciju par piemērotāko komplekso vitamīnu un dermokosmētikas lietošanu. Savukārt nopietnu sejas ādas problēmu gadījumā jākonsultējas ar dermatologu,” skaidro farmaceite Zane Melberga.

Vitamīni, kuriem jāpievērš uzmanība ādas veselības jomā:

A vitamīns palīdz uzturēt ādas veselību – ja organismā nav pietiekami daudz A vitamīna, āda sāk lobīties, kļūst sausa un apsārtusi.

palīdz uzturēt ādas veselību – ja organismā nav pietiekami daudz A vitamīna, āda sāk lobīties, kļūst sausa un apsārtusi. B vitamīnu komplekss palīdz uzturēt ādas veselību. Tas satur dažādas barības vielas un biotīnu, kas rūpējas ne tikai par ādas veselību, bet arī par nagu un matu skaistumu.

komplekss palīdz uzturēt ādas veselību. Tas satur dažādas barības vielas un biotīnu, kas rūpējas ne tikai par ādas veselību, bet arī par nagu un matu skaistumu. C vitamīns var veicināt normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai ādas darbībai un palēlina tās novecošanās procesu.

var veicināt normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai ādas darbībai un palēlina tās novecošanās procesu. C un E vitamīns , kā arī selēns un varš var veicināt šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Ja šie vitamīni trūkst, āda zaudē savu veselīgo krāsu, kļūst sausa, ātrāk veidojas grumbas un parādās citas pirmās pāragras novecošanās pazīmes.

, kā arī var veicināt šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Ja šie vitamīni trūkst, āda zaudē savu veselīgo krāsu, kļūst sausa, ātrāk veidojas grumbas un parādās citas pirmās pāragras novecošanās pazīmes. Naktssveces eļļu iekšēji lietojot, var veicināt ādas mitrināšanu, uzturēt tās veselību un elastību.

