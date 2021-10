"Instagram" negatīvi ietekmē pusaudžu garīgo veselību, brīdina speciālisti

Pagājušajā nedēļā ASV tika publicēts ziņojums, kas norāda uz sociālā tīkla Instagram negatīvo ietekmi uz sieviešu un pusaudžu ēšanas traucējumiem, ziņo huffpost.com. Pētnieki uzskata, ka Instagram veidotāji apzinās savas platformas negatīvo ietekmi, īpaši uz pusaudžu meitenēm. Lai gan garīgās veselības eksperti jau sen brīdināja, ka Instagram var veicināt ēšanas traucējumus, tikko publicētajā ziņojumā secināts, ka problēma ir daudz lielāka, nekā domāja iepriekš.

"Ēšanas traucējumu eksperti ir ārkārtīgi noraizējušies par sociālo mediju kaitīgo ietekmi ne tikai uz tiem, kuriem ir ēšanas traucējumi, bet arī uz tiem, kuriem ir zems pašvērtējums, garastāvokļa traucējumi un kritiska attieksme pret savu ķermeni," skaidro psiholoģe Samanta DeKaro, kura strādā centrā ēšanas traucējumu ārstniecībai.

"Lai gan šo sociālo tīklu var izmantot, lai uzturētu un veidotu attiecības ar citiem cilvēkiem, to var izmantot arī, lai sevi salīdzinātu ar vienaudžiem, pieņemtu greizus skaistuma standartus, un meklētu ārēju apstiprinājumu no citiem, vācot „Patīk” savām bildēm," viņa piebilda.

Foto: Pixabay

Instagram kaitē pusaudžu prātam

Jaunajā SumOfUs ziņojumā tika aplūkoti 720 Instagram ieraksti, no kuriem 240 bija saistīti ar ēšanas traucējumiem. Ziņojumā tika pamanīti arī ieraksti, kas slavēja plastisko ķirurģiju un ādas balināšanu. Pētnieki atklāja, ka 87,6% ar ēšanas traucējumiem saistīto ziņu bija saistīti ar mediķu neapstiprinātiem apetītes nomācošiem līdzekļiem, savukārt gandrīz 53% ieraksti tieši veicināja ēšanas traucējumus. Tajos bija kaitīgu ziņu piemēri, tostarp ekstrēmas diētas (piemēram, kāds lietotājs ieteica ēdienreižu plānu, kas satur krietni mazāk par 200 kalorijām dienā), kā arī pusaudžu meiteņu attēli ar parakstiem, kas pilni ar kritisku attieksmi pret savu ķermeni.

Garīgās veselības eksperti brīdina, ka pat saturs, kas nešķiet acīmredzami bīstams vai negatīvi ietekmējošs, var nopietni kaitēt pusaudžiem. Piemēram, kad Instagram slavenības ievieto videoklipus par to, ko viņi ēd dienā, daudzi pusaudži stingri ievēro viņu ieteikumus, kaut arī slavenība nav nedz uztura eksperts, nedz medicīnas speciālists, sacīja DeKaro. "Ir arī pētījumi, kas liecina, ka tikai fotoattēla ievietošana var palielināt trauksmi, bažas par savu svaru un izskatu," viņa piebilda.

Foto: Pixabay

Kā pusaudzim palīdzēt?

Nav skaidrs, cik lielā mērā Instagram mainīsies, lai labāk aizsargātu pusaudžus no sociālo mediju ietekmes uz garīgo veselību un ķermeņa tēlu. Instagram jau iepriekš atteicās no apgalvojumiem, ka šī platforma ir kaitīga pusaudžiem, sakot, ka pētījumi, kas saista pusaudžu garīgās veselības pasliktināšanos un sociālos medijus, nav pietiekoši pārliecinoši. Tomēr pēdējo nedēļu laikā uzņēmumu vadītāji pulcējas ārkārtas sanāksmēs, ziņo laikraksts The New York Times. Uzņēmums nesen atstāja plānus par Instagram Kids - pakalpojumu, kas paredzēts pirmspubertātes vecuma bērniem (9-12 gadi). Taču tikmēr visa atbildība par pusaudžu garīgo veselību gulstas pašiem bērniem un viņu vecāku pleciem.

"Kad es izlasīju ziņojumu, es biju šokēta un satraukta... bet tas nav nekas jauns," sacīja Džiliana Lamperte, ēšanas traucējumu ārstēšanas programmas The Emily Programm pārstāve. “Mēs zinām, ka sociālajiem medijiem, un jo īpaši attēliem, ir patiešām būtiska ietekme uz cilvēkiem, kas tos skatās. Īpaši, ka attēlus skatās gados jauni cilvēki, kuriem ir svarīgi iederēties, būt līdzīgiem ar saviem elkiem”.

Foto: Pixabay

Viņa iesaka vecākiem sekot tiem pašiem kontiem, kuriem seko viņu bērni. Runājiet ar pusaudžiem tieši par to, ko viņi redz, par to, ko viņi paši ievieto Instagram, un par to, kā viņi jūtas par to visu. (Džiliana piebilda, ka viņa pati ir pusaudžu mamma un gadu nezināja, ka viņas bērniem ir vēl citi Instagram konti).

Var palīdzēt arī skaidru ierobežojumu noteikšana, kad viņi var izmantot savas ierīces.“Vai viņiem visu nakti istabā ir telefons? Vai WiFi ir ieslēgts visu laiku? ” vaicā eksperte. “Mēs zinām, ka tas ir vilinoši! Mēs zinām, ka bērni nenoliks tālruni malā un neteiks: „Man, iespējams, to vairs nevajadzētu darīt. Tas nav labs manām attīstošajām smadzenēm.”, viņa saka.

„Lai gan Instagram var būt toksiska vide pusaudžiem, sociālie mediji viņiem ir svarīga socializācijas sastāvdaļa, tāpēc nevajadzētu mēģināt to aizliegt pavisam,” iesaka DeKaro. "Sociālie mediji var arī būt veids, kā jaunāki cilvēki var meklēt un sekot cilvēkiem, kuriem ir dažādi ķermeņa tipi, spējas, dzimumi, rases, etniskās piederības un seksualitātes, lai tieši palīdzētu apstrīdēt toksiskos skaistuma standartus, ko mums mēģina atklāt skaistumkopšanas un uztura nozares," viņa piebilda.

Ziņojumā secināts, ka pārmaiņas tiek gaidītas arī no Instagram puses. Šī gada sākumā Instagram pārbaudīja podziņas “patīk” slēpšanu, lai mazinātu spriedzi lietotāju starpā, lietojot lietotni. Daži ir ierosinājuši citas izmaiņas lietotnē, piemēram, dažādus filtru atcelšana, kas uzlabo fotoattēlu. Ikvienam ir nopietni jāuztver šī problēma. Pusaudžiem jāatgādina, ka sociālie mediji neatspoguļo realitāti, teikts ziņojumā.

Saistītās ziņas Kad veselīgs uzturs kļūst bīstams. Tipiskākās pazīmes, ka cilvēkam ir ēšanas traucējumi "Lūdzu, parunā ar mani..." Stāsts par agresīvajiem un izaicinošajiem pusaudžiem, kuri dara pāri sev un citiem Ar kādām pandēmijas sekām jārēķinās pusaudžu vecākiem?