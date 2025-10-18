"Teilore, tu esi miljardiere, kāpēc tu piedāvā sliktas kvalitātes preces?" - dziedātājas fani rāda savus bojātos suvenīrus
Pat dziedātājas Teilores Sviftas lielākie fani atzinuši, ka šoreiz piedāvātie suvenīri nav tas, ko viņi bija gaidījuši.
3. oktobrī amerikāņu dziedātāja Teilore Svifta laida klajā savu jauno albumu "The Life of a Showgirl" (Šovmeitenes dzīve). Izvēlētā tēma un iespaidīgie attēli, kuros slavenība gozējas spīdošos, pieguļošos bodijos, rotājusies ar pērlēm un ekskluzīvām rotām, lika domāt, ka arī suvenīri būs tik pat elpu aizraujoši. Sanāca pavisam savādāk.
Brīdī, kad tika paziņots, ka fani var iegādāties suvenīrus, daudzi ar neizpratni apskatīja kolekciju. Platformā "TikTok" cilvēki dalījās, ka neredz, kā suvenīri būtu saistīti ar jauno albumu. Jāatzīmē, ka līdzīgu kritiku daudzi bija izteikuši arī par Teilores tematikas izvēli un dziesmām. Ka tās nav īsti šovmeitenes stilā.
Cilvēki skeptiski noskatījās uz treniņbiksēm ar Teilores attēlu sānos un izsmēja džemperu dizainus, sakot, ka "Teilores komanda tos uztaisīja lietotnē Canva". Zem skarbas kritikas pakļuva arī tirkīza krāsas pūkainā virsjaka. Vairākums norādījis, ka izskatās, ka "nācās nogalināt vairākas plīša rotaļlietas", lai to uztaisītu.
@abethefilmgirl Let’s look at Taylor Swift The Life of a Showgirl merch. What do you think? Am I tripping? #taylorswift #thelifeofashowgirl #merch #popculture #greenscreen ♬ original sound - Abe 🎬
Izrādās, ka problēmas nav tikai ar dizainu — arī kvalitāte šīm precēm nav labākā. Jānorāda, ka suvenīri izmaksā dārgi. Viena "TikTok" lietotāja dalījās, ka viņas ķemme, kas maksāja 40 dolārus, atnāca saplīsusi. Vairākas meitenes zem viņas video dalījušās, ka tas pats noticies arī ar viņu ķemmēm.
@thisloveistaylor HELP ITS BROKEN 😭😭😭 Soooo disappointing especially considering the price point. I was glad that they played into the showgirl of it all AT ALL by even offering a hairbrush (idk her merch team usually isn’t very good like that) but for it to be such poor quality is 😬😬 Ordered directly from Taylor’s merch store! Also for those curious i was trying to get the hair clips as well but they sold out on me 😣 #taylorswift #taylorswiftmerch #TLOAS #TheLifeOfAShowgirl #taylorswiftcollection ♬ original sound - alyssa
Savukārt cita lietotāja parādīja, ka viņas krūzei, kura maksāja 45 dolārus, bija sasista maliņa un vairākās vietās nokrituši spīdumi.
@felicia.camille If you didn’t get a tumbler, well. I wouldn’t be too sad 🫠 #taylorswift #merch #thelifeofashowgirl #taylornation ♬ original sound - Felicia 🎀
Lietotājai Aleksai zem video, kurā viņa izrāda savu spīdīgo 95 dolāru vērto kleitu, Elīze (Elyse) raksta, ka viņas kleitai spīdumi jau birstot nost. Ironiski, ka uz kleitas tieši rakstīts “Spīdumi ir uz mūžu”. Elīza smejoties komentē, ka “laikam jau tomēr nē”.
@alexs.version.13 ✨Sequins are Forever✨ @Taylor Swift @Taylor Nation @Heather 💜 #swiftie #tsthelifeofashowgirl #sequinsareforever #taylormerch #unapologeticswiftie ♬ original sound - ✨Alex’s Version✨
Lietotāja Hītera ilgi gaidīja tirkīza krāsas pūkaino virsjaku un bija vīlusies, ka tā neizskatās tāpat, kā Teilorei Sviftai mugurā videoklipā "The Fate of Ophelia".
@heathermomof4kiddos Okay but let me sleep on it..I may change my mind 🤣💀 stay tuned. #taylorswiftmerch #opalitefurjacket #opalite #tsthelifeofashowgirl #thelifeofashowgirlmerch ♬ original sound - Heather 💜
Kopumā zem šādiem video bieži var redzēt komentārus, ka fani ļoti vēlējās iegādāties suvenīrus, bet bija vīlušies dizainā un kvalitātē, nesaprotot, kāpēc miljardiere nav ieguldījusi vairāk līdzekļu, lai preces būtu kvalitatīvas. Jānorāda, ka par džemperu vai kreklu kvalitāti cilvēki nav sūdzējušies, un kāds ir pat norādījis, ka tie ir no 100% kokvilnas.