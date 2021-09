Kompānija ar nosaukumu, kas jācenzē: influenceri vēlas godīgāku samaksu

Ideja, kas radusies no dusmām

Pirms sešiem gadiem Lindsijai, kas tolaik vēl bija uzlecoša soctīklu satura radītāja un modele, bija iespēja piedalīties pasaulē pazīstamā modes uzņēmuma “Marc Jacobs” kampaņā. Par to viņa saņēma 1000 ASV dolārus (854 eiro), stāsta "The New York Times".

Kas sākotnēji meitenei šķitusi kā vienreizēja iespēja, pēcāk likusi piedzīvot sašutumu un rūgtuma sajūtu. Redzot savu seju uz milzīgiem plakātiem pilsētās un reklāmās internetā, jaunā modele saprata, ka novērtējusi sevi par zemu.

Sarunās ar citiem soctīklu satura veidotājiem Lindsijai aizvien skaidrāk iezīmējās nepatīkama aina. Viņa saprata, ka pastāv milzīgas samaksas atšķirības, piedaloties dažādos reklāmas projektos.

Skaļš nosaukums un lieli mērķi

31 gadu vecā Lugrina nu ir apņēmusies izskaust samilzušo problēmu. Tā nu šī gada jūnijā kopā ar 25 gadus veco Aišu Meru, kas iepriekš strādājusi par datu pētnieci “Facebook”, laida klajā lietotni ar nosaukumu, kas skaidri un nepārpotami pauž neapmierinātību, - “F*** You Pay Me”.

Lietotne izveidota kā vieta, kur satura veidotājiem dalīties ar savu pieredzi, strādājot ar dažādiem uzņēmumiem, - atstāt atsauksmes par sadarbību un atalgojuma summām. Tas palīdzētu influenceriem vieglāk un veiksmīgāk vienoties ar uzņēmumiem par godīgu atalgojumu reklāmas projektos. Galvenais "F*** You Pay Me" mērķis ir panākt godīgu un vienlīdzīgu samaksu.

Samilzusi problēma

Influenceru industrija dažu gadu laikā ir augusi vērā ņemamā apjomā. Par to liecina ne tikai tas, cik bieži mēs viņus redzam savos soctīklos, bet arī aplēses – ja 2016. gadā visa nozare bija mērāma 1,7 miljardos ASV dolāru (1,45 miljards eiro), šogad – jau aptuveni 13,8 miljardos ASV dolāru (11,81 miljards eiro).

Tomēr lielie cipari netiek godīgi izdāļāti. Kā liecina influenceru mārketinga uzņēmuma “Klear” dati, pērn par katru sociālo tīklu publikāciju vīriešu kārtas influenceri saņēmuši vidēji 476 ASV dolārus (407 eiro), kamēr sieviešu – 348 ASV dolārus (297 eiro). Turklāt aizvien biežāk sašutums dzirdams no digitālā satura radītājiem, kam nav tik liela auditorija kā superzvaigznēm, un starp uzņēmumu un influenceru ekspektācijām par samaksu pastāv augoša plaisa.

“Kompānijām samazinot mārketinga izdevumus Covid-19 pandēmijas laikā, influenceri jūtas pārstrādājušies un nepienācīgi novērtēti. Viņiem būtu jāsaņem vairāk,” uzskata mārketinga guru un izbijusī influencere Steisija Debrofa. “Tomēr uzņēmumi nav palaiduši grožus saviem izdevumiem un ir gatavi maksāt vairāk tikai ļoti augsta ranga influeneriem.”

Kamēr uzņēmumi no influenceriem sagaida aizvien vairāk darba, piemēram, liekot inscenēt specifiskus scenārijus un radīt saturu atkārtoti, viņiem ir jāsacenšas arī ar gūzmu nozares jaunpienācēju, kas nereti savas karjeras sākumā ir gatavi strādāt arī bez atalgojuma.

Kā pati uzņēmuma dibinātāja Lugrina stāsta, “Marc Jacobs” kampaņa mainīja viņas dzīvi un bija aizraujoša pieredze, tomēr laiki ir mainījušies. “Tolaik cilvēki domāja, ka lielie brendi ir stilīgi. Be tagad tas tā vairs nav. Situācija ir mainījusies, un cilvēki seko influenceriem. Tam būtu arī jāatspoguļojas atalgojumā”.